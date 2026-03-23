清明掃墓免用火！　南消第四大隊推「以手代香」防公墓火警

▲台南市消防局第四大隊於新化納骨塔舉辦「清明掃墓不用火」宣導活動，推廣以手代香。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明節將至，台南市消防局第四救災救護大隊攜手新化消防分隊、新化婦宣及區公所，23日下午2時於新化區納骨塔舉辦「清明掃墓不用火」專案宣導活動，現場示範安全又環保的祭祀方式，強調以鮮花祭拜或雙手合十「以手代香」，從源頭減少火源，避免公墓火警發生。

消防局指出，當前正值枯水季節，全台水情偏緊，新化山區及墓區多位處偏遠，水源取得不易，一旦發生火警，不僅撲救困難，還需消耗大量寶貴民生用水。每一點未熄的餘燼，都可能在乾燥環境中迅速引燃草木，釀成難以控制的山林火災。減少用火不只是防災措施，更是珍惜水資源的重要行動。

第四大隊大隊長蔡國保表示，民眾掃墓應落實「四不一要」原則，包括「不」任意燒雜草、「不」讓冥紙飛揚、「不」隨意丟棄菸蒂、「不」燃放爆竹煙火，以及「要」記得將餘燼完全撲滅。他強調，違規用火若引發火災，除造成公共危險外，也可能面臨相關法規裁罰，呼籲民眾切勿心存僥倖。

消防局長楊宗林指出，若因露天燃燒引發火警，將依《消防法》及《空氣污染防制法》追究責任。為協助民眾落實安全祭祀，現場也提供行動水袋供領用，並宣導「以功代金」與「紙錢集中處理」政策，期盼在兼顧傳統習俗的同時，也能兼顧環保與安全。

市長黃偉哲則呼籲，掃墓重在心意，不應讓傳統習俗演變成消防人員疲於奔命的壓力來源。尤其在枯水期，水資源應優先用於民生與環境改善，而非消耗在可避免的公墓火警上。他強調，「心誠則靈」才是祭祖的核心價值，呼籲市民以更理性、安全的方式表達敬意，共同守護山林與城市安全。

消防局表示，清明期間將持續加強各公墓巡查與防火宣導，盼市民從自身做起，減少一點火源，就多一分安全，讓慎終追遠的傳統，在現代社會中以更安全、永續的方式延續。