快訊／Grab砸6億美元收購台灣foodpanda

▲Grab宣布收購foodpanda在台灣的外送事業。（示意圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

東南亞應用程式「Grab Holdings Limited（Grab）」宣布以6億美元收購Delivery Hero旗下「foodpanda」在台灣的外送事業。Grab表示，此次收購尚需主管機關核准，並符合其他慣例交割條件，預計將於2026年下半年完成。

Grab指出，與foodpanda承諾在整個交易過程中，持續為所有利害關係人提供高品質的服務。在交易完成前，Delivery Hero將維持既有模式營運foodpanda台灣業務。雙方已簽訂過渡支援服務協議，由Delivery Hero於交割後提供過渡支援，確保在轉移至Grab平台期間，在地社群仍能獲得妥善支持。



Grab目標於2027年上半年完成用戶、商家夥伴與外送夥伴自foodpanda平台全面轉移至Grab應用程式的作業。

Grab集團執行長暨共同創辦人陳炳耀表示：「此次收購將標誌著Grab正式進軍台灣市場，這將是我們第九個營運的市場，也是首個東南亞以外的市場。對Grab而言，這是自然而然的下一步，我們在東南亞累積的經驗與台灣市場高度契合。我們長期在高密度、高交通流量城市中管理複雜外送物流體系的經驗，非常符合台灣繁忙的都會環境。台灣約2300萬的人口對於行動優先服務的需求強勁，且使用需求與Grab每日服務的東南亞消費者相似；我們觀察到在台灣餐飲與生鮮外送市場有相當可觀的成長機會。」

陳炳耀進一步指出：「我們與台灣共享深厚的亞洲文化底蘊，也同樣重視形塑台灣豐富飲食文化的傳統價值。正是基於對當地的理解，讓我們在過去8年進入的每一個市場中，都能更好地服務消費者與合作夥伴。對我們而言，成功源自於社群；我們將深入在地，第一手傾聽用戶需求。我們期許成為台灣長期的合作夥伴，並期待透過導入AI驅動的產品，協助在地商家與外送夥伴，在數位AI經濟中持續成長。」

Delivery Hero執行長暨共同創辦人Niklas Östberg則表示：「foodpanda台灣團隊已打造出一個非常出色的事業，我們深深感謝他們的努力與付出。像這樣的交易是一項重大的工程，我們很高興能以現金交易方式達成協議，充分反映了foodpanda台灣的營運實力。此次出售是我們持續策略審視重要的第一步。」