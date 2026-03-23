「Threads搜尋一片空白」大票人怒：以為只有我壞掉！1招有解曝光

▲一票Threads用戶抱怨，搜尋關鍵字竟找不到貼文。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

竟然搜尋不到！一名網友透露，最近覺得Threads搜尋功能越來越爛，輸入關鍵字後只跳出來三篇文章。文章曝光後，引來網友也崩潰直呼，「還以為是我查太多次當機了」、「我搜索自己的看得到0篇」、「搜搜出一片空白」；對此有內行分享，改在Google輸入關鍵字再加Threads就可以找到貼文了。

一名網友在Threads抱怨，以前就覺得脆的搜尋功能不夠理想，但現在更是越來越差，她輸入關鍵詞，現在只能顯示三篇相關的貼文，讓原PO傻眼又崩潰，因此想要詢問大家也有同樣狀況嗎？

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文章一出，底下一票用戶也開噴，「我剛剛搜搜出一片空白」、「我搜索自己的看得到0篇」、「還以為是我的秀逗，更新後也不行…這幾天找東西全都是查無結果」、「真的，我還以為是我查太多次當機了，結果根本是脆的問題」、「私訊功能也常常壞掉」、「搜尋完按『最新貼文』出來的結果也跟屎一樣」。

網曝解決方法：改到Google輸入關鍵字「最後打上Threads」

對此，有神人分享，「直接去Google搜尋了」、「現在搜尋變成只能看到有標籤的文」、「我的還要把詞拆成兩個字、三個字一組，才能查到東西」、「我明明字打得一模一樣也跑不出來，但用Google查，後面再打Threads就找的到了」。