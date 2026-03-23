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20歲女脖子痛1週竟患「胃癌」已全身轉移　醫驚：幾乎無出現症狀

▲女子脖子疼痛不已才去就醫。（AI協作示意圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

▲女子脖子疼痛不已才去就醫。（AI協作示意圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東東莞一名20歲女子近日因左側頸部出現腫塊就醫，原以為只是普通發炎，未料經檢查竟確診為胃癌晚期，且癌細胞已出現全身轉移。醫師指出，患者幾乎沒有典型胃部不適症狀，情況相當罕見，也凸顯胃癌早期隱匿性的危險。

據《大河報》報導，該女子一週前感覺左頸部疼痛，觸摸發現約雞蛋大小腫塊，按壓會痛但無紅腫，也沒有腹痛、腹脹、發燒等症狀，食慾與排便均正常，因而前往醫院進一步檢查。

經胃鏡及淋巴結穿刺病理檢查後，醫師確診為低分化腺癌合併印戒細胞癌，屬於惡性程度高、易早期轉移的類型，目前已無法手術，只能透過放化療或免疫治療控制病情。

醫師說明，該腫塊其實是癌細胞經由淋巴系統轉移至左鎖骨上淋巴結（Virchow淋巴結），進而壓迫神經產生疼痛，並非單純的局部腫脹，由於症狀不具典型性，容易讓患者誤判為普通發炎或小問題。

醫界提醒，約80%的早期胃癌幾乎沒有明顯症狀，或僅出現輕微腹脹、背痛等不適，容易被忽視，近年中國年輕族群胃癌發病率上升，建議高危族群30歲起定期胃鏡篩檢，一般民眾40歲起檢查，以利及早發現、及早治療。

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