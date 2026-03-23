港修國安法！涉案不提供密碼視同犯罪　規定境外代理人定期提供個資

▲香港國安法。（圖／香港政府）

記者魏有德／綜合報導

香港特區政府今（23）日將《國安法》第43條大幅修改後的實施細則刊憲，包括有關涉案人士若不願提供電子設備密碼，將被視為犯罪行為，以及如被警務處長認定是「境外勢力代理人」，可要求定期提交相關成員在香港之個資，以供防止或危害國家安全罪行之偵查。

《香港政府新聞公報》指出，香港特區在過去多年辦理危害國家安全犯罪案件和執行《實施細則》中，汲取了實踐和執行的經驗。根據這些經驗及相關法庭案例，由行政長官會同香港特區國安委制定《修訂細則》，加以完善香港特區執法機構可採取的措施以及進一步釐清相關法律程序和技術安排，以進一步強化執法機構的執法力量，更有效防止及偵查危害國家安全犯罪案件，及時防範和化解國家安全風險。

▲香港警察總部大樓。（圖／CFP）

香港《國安法》修訂後的第43條細則中提到，香港警務處長可在保安局長的批准下，對其「合理相信」某人或組織是「境外勢力」的代理人進行規管，並規定受規管方在指定期限前， 按指定方式向警務處處長提供指定的資料，或規定受規管方在指定期間內，每隔一段指定時間，按指定方式向警務處處長提供指定的資料。

提交的資料包括，在香港的活動及成員個資，資產及收入和收入來源等，同時，境外勢力包含外國政府、境外當局、境外政治性組織和上述之關聯實體等。

此外，警務人員可要求任何相關涉案人士向該警務人員提供電子設備所需的密碼或其他解密方法，如不遵從提供密碼等要求，也被明定為犯罪行為，經循公訴程序定罪後，將處罰款10萬元港元及監禁1年，作出虛假陳述也屬犯罪。

至於「海關人員」則被賦權在公務上可檢取合理地懷疑屬具煽動意圖的物品，亦可裁判官申請充公。

▲香港警務處國安處搜查行動。（圖／CFP）

香港特區政府發言人強調，「制定《修訂細則》符合《基本法》，包括有關人權的條文，以及《香港國安法》的有關規定。《修訂細則》只是對香港特區執法機構在辦理危害國家安全罪行案件時的權力及可以採取的各種措施作出完善。《修訂細則》所作的規定嚴謹，具體地規定了在甚麼情況下，相關執法機構可行使的權力；《修訂細則》的多項措施設有由司法機關把關的機制，以確保執法人員在執行各項措施時，既能有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，也能同時按《香港國安法》第四條及第五條的要求，充分保障個人和組織的合法權利。」