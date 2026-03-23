昔因擁核遭綠色公民行動聯盟罷免　王鴻薇今大酸：出來罷免賴清德！

▲綠色公民行動聯盟昔日表態「敬告王鴻薇立委，罷免你，是因為你擁核」。（圖／翻攝自Facebook／綠色公民行動聯盟）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德21日表示，政府已依法啟動重啟核電程序。回顧過去大罷免期間，綠色公民行動聯盟曾表態「敬告王鴻薇立委，罷免你，是因為你擁核」。對此，苦主王鴻薇今（23日）表示，這些側翼「環保」團體對在野黨擁核要就罷免，對賴清德擁核通通裝瞎裝死，原來對他們來說，比起環境保護，還是民進黨比較香。她也到綠色公民行動聯盟昔日貼文留言「出來罷免賴清德！現在」，至今並未獲得回應。

王鴻薇表示，去年民進黨大罷免時期，因為立法院三讀通過「環境影響評估法」等修正草案，加嚴光電板環評及設置標準，沒想到這些所謂「環保團體」居然出來抗議。出來痛批害怕光電發展全面停滯、還說是矯枉過正，一時之間竟讓人分不出是側翼還是環團。尤其這些團體被自己揭露，出席罷團記者會根本就是側翼，還高喊NGO支持大罷免。

王鴻薇表示，這讓他們見笑轉生氣，也讓綠色公民行動聯盟正式宣布「罷免王鴻薇！是因為王鴻薇擁核」。自己當時就直接回應綠色公民行動聯盟，「我的政見就是核二核三重啟」，當時也指明「未來民進黨政府只要同意重啟核電，相信他們一定會罷免賴清德」。

王鴻薇說，短短一年不到，賴清德宣布核二核三重啟，沒想到這個難題這麼快就給到這些側翼。果不其然，這些側翼「環保」團體吭都不吭一聲，對在野黨擁核要就罷免，對賴清德擁核通通裝瞎裝死，原來對他們來說，比起環境保護，還是民進黨比較香。

王鴻薇提到，「出來罷免賴清德！現在」，自己在綠色公民行動聯盟留言到現在已經幾個小時，他們到現在都不回應，只好公告周知。

綠色公民行動聯盟近日則表示，老舊核電不應重啟，能源轉型不應倒退！他們也分享日本核電工程師建議「核電重啟聲浪再起，台灣真的要好好思考」。未料，粉專仍遭網友洗版大酸「是否罷免賴清德」、「出來開記者會辦遊行啊」，綠色公民行動聯盟則刪除留言，設定追蹤粉專超過24小時用戶才可留言。