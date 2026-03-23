華航攜手Marc Jacobs推機上旅行包　3/28起布拉格航線亮相

▲華航攜手Marc Jacobs推機上旅行包。（圖／華航提供）

記者周湘芸／台北報導

中華航空今宣布，攜手紐約時尚精品Marc Jacobs與丹麥多方位設計品牌FRAMA，推出全新機上旅行包（Travel Kit），3月28日率先於布拉格航線亮相，5月起陸續於美洲、歐洲、澳洲等長程航線登場。

華航表示，Marc Jacobs以都會輕奢與創意玩趣聞名，深受年輕世代與潮流文化青睞；FRAMA主打「Mindful Living」的北歐哲學，透過簡約優雅的工藝，巧妙融合機能性與品質，全新機上旅行包以「為旅程而生」為靈感設計。



華航指出，豪華商務艙共推出2款包型，台北出發航段是以Marc Jacobs經典的Vanity Bag為設計靈感，皮革色調展現沉穩風範。回程航段則取材自The Snapshot的雲霧白旅行包，呈現明亮純淨印象。豪華經濟艙則結合Marc Jacobs標誌設計元素，搭配檸檬黃與里昂藍配色，兩款包型皆附有Marc Jacobs品牌的眼罩及整線器。



華航也說，旅行包配備考量旅客的使用習慣，豪華商務艙內容包括 FRAMA的護手霜與護唇膏，還有竹製環保潔齒套組、口腔清新噴霧、折疊鏡梳，以及多插頭萬用快充充電線、手機掛繩等3C配件。豪華經濟艙則同步升級保養品容量，並提供同色系折疊拖鞋。



華航表示，伴隨全新旅行包上線，今年也規劃導入全新機上影音娛樂內容，包含Disney+原創影集等節目，並優化豪華經濟艙機上用品與餐飲規格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲華航攜手Marc Jacobs推機上旅行包。（圖／華航提供）

另外，星宇航空今年起攜手英倫高級訂製品牌HUNTSMAN與時尚品牌Paul Smith，於長程航線推出全新頭等艙、商務艙睡衣，並陸續更新豪華經濟艙、經濟艙的機上過夜包。頭等艙與商務艙化妝室備品4月起，也將導入全新香氛系列「Inspired by THREE」，由日本知名天然保養品牌THREE擔任香氛基調設計。