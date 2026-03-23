　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

華航攜手Marc Jacobs推機上旅行包　3/28起布拉格航線亮相

▲▼華航攜手Marc Jacobs推機上旅行包。（圖／華航提供）

▲華航攜手Marc Jacobs推機上旅行包。（圖／華航提供）

記者周湘芸／台北報導

中華航空今宣布，攜手紐約時尚精品Marc Jacobs與丹麥多方位設計品牌FRAMA，推出全新機上旅行包（Travel Kit），3月28日率先於布拉格航線亮相，5月起陸續於美洲、歐洲、澳洲等長程航線登場。

華航表示，Marc Jacobs以都會輕奢與創意玩趣聞名，深受年輕世代與潮流文化青睞；FRAMA主打「Mindful Living」的北歐哲學，透過簡約優雅的工藝，巧妙融合機能性與品質，全新機上旅行包以「為旅程而生」為靈感設計。

華航指出，豪華商務艙共推出2款包型，台北出發航段是以Marc Jacobs經典的Vanity Bag為設計靈感，皮革色調展現沉穩風範。回程航段則取材自The Snapshot的雲霧白旅行包，呈現明亮純淨印象。豪華經濟艙則結合Marc Jacobs標誌設計元素，搭配檸檬黃與里昂藍配色，兩款包型皆附有Marc Jacobs品牌的眼罩及整線器。

華航也說，旅行包配備考量旅客的使用習慣，豪華商務艙內容包括 FRAMA的護手霜與護唇膏，還有竹製環保潔齒套組、口腔清新噴霧、折疊鏡梳，以及多插頭萬用快充充電線、手機掛繩等3C配件。豪華經濟艙則同步升級保養品容量，並提供同色系折疊拖鞋。

華航表示，伴隨全新旅行包上線，今年也規劃導入全新機上影音娛樂內容，包含Disney+原創影集等節目，並優化豪華經濟艙機上用品與餐飲規格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼華航攜手Marc Jacobs推機上旅行包。（圖／華航提供）

▲華航攜手Marc Jacobs推機上旅行包。（圖／華航提供）

另外，星宇航空今年起攜手英倫高級訂製品牌HUNTSMAN與時尚品牌Paul Smith，於長程航線推出全新頭等艙、商務艙睡衣，並陸續更新豪華經濟艙、經濟艙的機上過夜包。頭等艙與商務艙化妝室備品4月起，也將導入全新香氛系列「Inspired by THREE」，由日本知名天然保養品牌THREE擔任香氛基調設計。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 5943 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
前女團成員「暴肥10公斤」　發狠瘦身...美成這樣太驚人
伊朗發行「1000萬」面額新鈔　換算只值7美元
記憶體群聯遭爆大咖入股！公司喊「長期評估」　股價跌半根
雙眼挖掉　命案現場「待人坑」傳說曝
「機鼻撞爛」近照曝光！　紐約機場關閉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華航攜手Marc Jacobs推機上旅行包　3/28起布拉格航線亮相

只用台灣產番茄！老牌番茄醬成分超單純　網狂讚：每個字都看得懂

高鐵「白沙屯媽祖進香」加開10班次　後天開放購票

長輩想好「無牌位祭拜」葬禮　卻憂子孫1狀況！禮儀師：一定騙人的

好市多「兒童卡丁車」特價出清！大人實測超好玩：真的會飄移

巴毛律師換腎1年！熬過「18小時大刀」曝近況：真的蠻辛苦

便秘猝死是真的！醫：馬桶上「這個動作最危險」

綠營反核浪費錢又破壞環境！醫點名「廢核學者道歉」：都死光啦？

廚房水槽滑膩飄惡臭？「丟1元」就搞定？專家揭超神原理

「加蛋15元成常態」居然沒人吵　網曝1小吃也沒降價：賺爛了

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

諷賴清德打臉罷團、綠委與卓榮泰　黃國昌：應以民進黨主席道歉

北市車禍

理賠談不攏！高雄「3長輩」組團衝保險公司　噴紅漆、砸蛋洩憤

華航攜手Marc Jacobs推機上旅行包　3/28起布拉格航線亮相

只用台灣產番茄！老牌番茄醬成分超單純　網狂讚：每個字都看得懂

高鐵「白沙屯媽祖進香」加開10班次　後天開放購票

長輩想好「無牌位祭拜」葬禮　卻憂子孫1狀況！禮儀師：一定騙人的

好市多「兒童卡丁車」特價出清！大人實測超好玩：真的會飄移

巴毛律師換腎1年！熬過「18小時大刀」曝近況：真的蠻辛苦

便秘猝死是真的！醫：馬桶上「這個動作最危險」

綠營反核浪費錢又破壞環境！醫點名「廢核學者道歉」：都死光啦？

廚房水槽滑膩飄惡臭？「丟1元」就搞定？專家揭超神原理

「加蛋15元成常態」居然沒人吵　網曝1小吃也沒降價：賺爛了

全國學生音樂比賽傳捷報　台南勇奪56隊特優再創新高

新竹尖石絕美隱世秘境！高山「森林玻璃屋」視野廣納整片樹海

AI自動化研究突破極限　AI大神Karpathy：已能超越人類判斷

東北虎進村「逛吃」由保險公司買單　村民與虎共存：習慣了

華航攜手Marc Jacobs推機上旅行包　3/28起布拉格航線亮相

清心福全推愚人節飲料「荔枝白」　拉拉褲杯套只送不賣

八點檔男星「男上女下」被正宮目睹！遭誤會激烈親密…真相曝光了

只用台灣產番茄！老牌番茄醬成分超單純　網狂讚：每個字都看得懂

兒童節午安枕傳異味有坑洞！彰化市公所急送檢：若有毒全面回收

伊朗發行「1000萬」面額新鈔　換算只值7美元

【沖繩掉手機竟現蹤台灣】失主靠定位找上3C店　離奇過程曝光

生活熱門新聞

加油塞爆「駕駛說真實想法」　律師：突破我盲腸

今變天！　2波鋒面接力

辣模遊日驚魂！下飛機口袋竟多出中國身分證

嗆青鳥遭出征！紅茶巴士闆娘火速道歉

2波冷空氣　圖看快速變天雨4天

去埃及旅遊「要帶原子筆」？過來人曝超多好處

拆開整袋泡麵「妹子只買1包走人」！真相曝光

出國注意！帶「這款泡麵」回台恐噴100萬

玩皮克敏日行萬步很健康？醫：7千就夠

「4星座」週三迎暴雨！　最新吉凶運勢出爐

大回暖！　下波「雨最多」時間曝

被質疑杜拜巧克力「摻點心麵」當內餡！店家提告

李安愛店撐不住！台南50年老友小吃貼頂讓

中度磁暴持續影響24小時　導航無線電恐中斷

更多熱門

相關新聞

華航台北飛廣島班機疑重落地　返程延誤逾6小時

華航台北飛廣島班機疑重落地　返程延誤逾6小時

華航CI112航班13日從台北飛往廣島，不過疑因強風重落地，華航為了確保飛航安全，立即按照標準作業程序處理檢修，因而導致原定的返台班機無法起飛，回程班機延誤超過6小時。

國籍航空燃油附加費最快4月才可調　業者：依牌價變化評估

國籍航空燃油附加費最快4月才可調　業者：依牌價變化評估

華航2025年營收、獲利再創新高　全年EPS達2.42元

華航2025年營收、獲利再創新高　全年EPS達2.42元

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

華航第2架皮卡丘彩繪機亮相　4/2起首飛東京、西雅圖航線

華航第2架皮卡丘彩繪機亮相　4/2起首飛東京、西雅圖航線

關鍵字：

華航Marc Jacobs

讀者迴響

熱門新聞

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

幫外甥出頭變挖眼虐殺！主嫌妻低調現身還原過程

「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖

不只核武石油！伊朗手上還有這王牌

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

伊朗外長不甩警告　川普一句話回應

賈斯汀醉駕被捕畫面首曝光！走直線狂晃喊「好難」

加油塞爆「駕駛說真實想法」　律師：突破我盲腸

美國務院發布全球警示

王韡蒨抗癌4年辭世　淋巴癌6大警訊一次看

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

今變天！　2波鋒面接力

更多

最夯影音

更多
子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ
余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面