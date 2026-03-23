拉庫拉庫走讀遊程體驗4月起登場　深度體驗自然生態和布農族文史

▲布農豆豆屋。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園東部園區拉庫拉庫溪沿線的瓦拉米步道，蘊藏著豐富的動植物、人文史蹟與壯麗的天然景觀，玉山國家公園管理處將於4至6月辦理「115年玉山東部園區-拉庫拉庫低碳人文生態走讀遊程體驗系列活動」，進一步推廣民眾親近國家公園的好去處。

玉管處指出，瓦拉米步道為八通關越嶺道東段的一小部分，對於布農族有著重要的歷史意義和文化記憶傳承價值；在原住民族文化傳承的保護與發展中，亦有相關單位在進行園區內八通關越嶺道的修復和保護，以及布農族家屋的歷史現場重建，希望透過解說牌和文化活動，推動布農族文化生態永續發展，同時尊重原住民族的文化、傳統知識保護生態環境。

▲電輔車低碳生態走讀。

本次活動委託花蓮縣卓溪鄉內回鄉青年所成立之慕霓創意整合行銷工作室執行，內容包括三大主題，將南安地區及瓦拉米步道八通關越嶺道東段的人文歷史、自然生態與布農族人山林智慧，用雙腳用電輔車來開啟低碳的深度遊程，亦將由在地各方具有專業知識的人才及在地團體，如花蓮縣卓溪鄉登山協會、達娜文化分享空間、阿布斯廚房、南安布農豆豆班帶領，讓參加者了解傳統生活方式與環境密切的關係。

▲瓦拉米步道口。

活動場次∶

主題一∶瓦拉米生態之旅3日遊(1梯次)，日期∶115年05月09-11日(星期六~一)，活動費用∶$3,530元/人；

主題二∶瓦拉米山徑佳心生態之旅1日遊(2梯次)，日期∶115年04月04日(星期六)、04月18日(星期六)，活動費用∶$900元/人；

主題三∶拉庫拉庫溪低碳生態走讀1日遊(4梯次)，日期∶115年05月16日(星期六)、05月23日(星期六)、05月30日(星期六)、06月06日(星期六)，活動費用∶$2,025元/人

報名方式:一律線上報名,即日起至額滿為止

報名網址:https://forms.gle/zv4L2HaVC2vya8dR7

活動相關訊息可至玉管處官網:

https://www.ysnp.gov.tw/ActivityInfo/C002000