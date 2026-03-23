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綠北市長人選再等等！黨中央邀立委議員討論　「讚鄭麗君是首選」　　

▲▼鄭麗君、蔣萬安、王世堅。（合成圖／資料照）

▲鄭麗君、蔣萬安、王世堅。（合成圖／資料照）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨秘書長徐國勇今（23日）召集台北市民代討論台北市選情。民進黨立委王世堅和吳思瑤均表示，大家一致認為行政院副院長鄭麗君是最強的台北市長人選，也是首選；當王世堅被問及自己是否被討論到時，一旁的台北市黨部主委張茂楠隨即搶話回應，鄭麗君是最好的人選，但若因關稅問題有其他考量，「大家一致認為王世堅是最佳也是最好人選」。

民進黨秘書長徐國勇今（23日）上午召集台北市立委、議員、黨公職至黨中央討論台北市長選情，討論時間長達1個半小時。民進黨立委王世堅會後受訪表示，大家最推崇的就是行政院副院長鄭麗君，幾乎每一位與會者都一致推薦她，鄭麗君是目前民進黨內最適合，也最強的台北市長參選人，鄭麗君應該會在短期內做出很好的決定。

至於會中是否討論到其他人選？王世堅說，有，但只是討論。媒體追問，自己是否有被討論到？一旁的民進黨台北市黨部主委張茂楠隨即搶話回應，「王世堅是有被討論到的，他的被討論度是最高的」，大部分認為鄭麗君是最好的人選、第一人選，能在台北市能獲得最多支持者，就像當年前總統蔡英文選總統時，有過半氣勢。

不過，張茂楠也指出，若鄭麗君有關稅問題或其他考量，大家一致認為王世堅是最好的人選，第一是議題，第二則是最能困住台北市長蔣萬安，讓他無法全國輔選，「大家一致是認為王世堅是最佳也是最好人選」。

王世堅則補充說明，自己先前在台北市議會很久，跟張茂楠及今天每位到場的議員，過去都是好同事，「所以他們都會比較偏愛我，我謝謝他們的好意」，但他今天有跟徐國勇和整個大會報告，現在商請鄭麗君代表黨參選時，就不應該有第二、第三人選，應集中全力直接請託鄭麗君，若非鄭出馬，這一局可能選得比較散漫，希望鄭能擔起重責大任。

王世堅認為，就設定鄭麗君為第一人選去談就好，若提到有第二、第三人選時，這時請託鄭是非常不禮貌的事情。所以今天結論就是大家一致認為鄭麗君是最適合的人選，才德兼備、學養俱佳，這次跟美國談判過程中，也交出非常亮麗的成績單。鄭確實是最適合的人選，黨應盡全力把所有誠意都展現在希望鄭能帶領黨來參選首都市長，自己也呼籲只設定最強人選就好，沒有所謂的第二、第三人選。

民進黨立委吳思瑤受訪時則說，未來提名25位台北市議員已經底定，大家關心的台北市長人選，當然鄭麗君還是大家心中首選。大家也期待能加快作業期程，因為其他縣市首長參選人都已經可以積極來佈局，所以議員們都已經準備好，列成戰鬥團隊，隊形也擺好了，就需要趕快產出這位領頭羊。

吳思瑤說，但大家也能體諒，選舉必須基於個人的意願，以及國家關稅談判的進展。即使大家都期待鄭麗君披戰袍，但對關稅談判時程，各位議員也充分理解，「我們作為執政黨領導國家，把關稅底定的這個重要性，所以這實在是陷入了一個兩難」。

談及除了鄭麗君外的人選，吳思瑤表示，其實大家都有提到啦，在場的王世堅，還有她也都被提及，包括過去媒體點名過的沈伯洋，或表達參選意願的吳怡農，都一定在討論名單中，但今天名字被Cue最多次的還是鄭麗君。

針對選對會溝通進度，吳思瑤說明，大家都理解要參選的小雞們急切希望領頭羊趕快出現，但徐國勇清楚說明，今年縣市首長的提名都已經比過去大步向前，已經超前部署，所以再給黨中央最後徵詢跟討論的空間。

吳思瑤說，「不管是4月或4月多，其實都比以前7月才拍板都大幅提前」，所以大家還是按照步驟，先顧好自己的選區，未來人選一旦底定，要能快速集結成戰鬥隊形，這部分也有向大家佈達，來爭取議員同仁的理解，大家打過選戰都知道，過去是7月才提名，當然希望今年越快越好，但還是給黨中央一些最終拍板討論的時間。

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