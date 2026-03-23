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路邊停車打雙黃燈錯了！專家曝「正確做法」　違規收3600元罰單

路邊停車打黃燈是錯的，修車業者和警方皆指出，應該是打方向燈向後車示意要停靠路邊，再打R檔，顯示倒車燈，圖為示意圖。（高雄市交通局提供）

▲路邊停車倒車入格時，打雙黃燈是錯的。圖為示意圖。（高雄市交通局提供）

圖文／鏡週刊

路邊停車要打方向燈還是雙黃燈？答案可能跟你想的不一樣。有修車業者在社群平台分享表示，雙黃燈僅用於車輛故障或臨時停車等特殊狀況，路邊停車、倒車入格的正確做法，應先打方向燈靠邊，接著打R檔倒車，此時倒車燈會自動亮起。警方也曾提醒，路邊停車若未依規定使用方向燈，可處1200元至3600元罰鍰。

經常在社群平台分享駕車知識的修車業者，日前在Threads發文表示，很多人倒車入格時習慣打雙黃燈提醒後方車輛，其實這是錯誤的行為。業者指出，雙黃燈是用在「車輛故障」或「臨時停車」。

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業者說，正確的做法應該是先打方向燈，讓後方車輛知道你要靠邊停車，接著再打R檔，此時倒車燈自動亮起，此時才是「倒車中」的訊號。

對於路邊停車的打燈方式，台南市警局第六分局也曾提醒，路邊停車應先打方向燈，讓後方車輛了解行車動向；開始倒車時再使用倒車燈，提醒後方人車注意；此外，停車啟動前要先觀察四周，確認行進中車輛或行人先行，確保停車安全。

台南市六分局強調，駕駛若未依規定正確使用方向燈，可依「道路交通管理處罰條例」第42條規定，處1200至3600元罰鍰。


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