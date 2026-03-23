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只用台灣產番茄！老牌番茄醬成分超單純　網狂讚：每個字都看得懂

一名網友分享老牌番茄醬「可果美」的成分相當單純。（示意圖，取自Pexels）

▲原PO發現老牌番茄醬「可果美」的成分相當單純。（示意圖，取自Pexels）

圖文／鏡週刊

一名網友近日分享家中可果美番茄醬的成分表，意外發現內容相當簡單透明，引發大批網友熱議，不少人直呼「成分都看得懂」，貼文更吸引超過5.9萬人按讚。

原PO在社群平台Threads發文表示，長大後才注意到可果美番茄醬的原料內容，從照片可見，瓶身標示僅包含水、番茄糊、蔗糖、釀造醋與食鹽，並搭配白胡椒、肉桂、紅辣椒、薑、丁香、肉豆蔻、芥末、月桂葉與眾香子等香辛料，成分單純。

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貼文曝光後，引來大量網友留言，不少人表示現在許多加工食品的成分複雜難懂，但老牌可果美的標示簡單明確，「好安心」、「每個字都看得懂」、「可果美是少數沒有加高果糖糖漿的蕃茄醬」、「可果美是配料表，其他牌是元素週期表」。

還有網友分享，可果美番茄醬只使用台灣產番茄，早前在產地附近還可看見插著「可果美」牌子的番茄田；也有網友說，之前在南部讀書時經過可果美的契作田，整體非常乾淨，還能順帶賞螢火蟲。

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