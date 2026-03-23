兒童節午安枕傳異味有坑洞！彰化市公所急送檢：若有毒全面回收

▲彰化市公所送兒童節禮物午安枕傳出有異味。（圖／彰化市公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

兒童節即將到來，彰化市公所今年特別準備了一份實用的禮物，送給全市十二所國小、共一萬三千名學童每人一個「午安枕」，希望讓孩子們在午休時能睡得安穩舒適。然而有家長反映，打開包裝後竟聞到一股異味，且枕心矽膠表面出現坑坑洞洞，引發家長擔憂，質疑枕頭是否含有甲醛、螢光劑等有害物質，恐影響孩童健康；對此公所表示，已送第3方公正單位檢驗。

有家長指出，收到公所發放的午安枕後，一拆開外包裝的塑膠膜，就飄出一股明顯的氣味，令人擔心小朋友長期接觸，是否會吸入有害氣體。此外，當家長將外層絨布拆下準備清洗時，更發現裡頭的矽膠枕心表面坑坑巴巴、凹凸不平，不禁質疑枕頭在製作過程中是否存在品質瑕疵。

▲彰化市公所送兒童節禮物午安枕傳出有異味有坑洞。（圖／彰化市公所提供）

面對家長的疑慮，彰化市長林世賢高度重視，立即指示所屬單位將午安枕送驗，並強調若檢出含有甲醛、螢光劑或其他有害人體物質，將全面回收這一萬三千個枕頭，並對廠商追究責任。

彰化市公所指出，今年公所製作這批午安枕，目的是讓學童在午休時能獲得更好的休息品質。針對枕心出現孔洞，公所解釋，那屬於矽膠發泡製程中，空氣跑入模具所產生的自然現象，並非品質異常。至於打開包裝時聞到的氣味，則是因為枕頭採用真空封存方式包裝，氣味不易散去，通常拆封後放置一至兩天就會自然消散。

▲彰化市公所送兒童節禮物午安枕傳出有異味有坑洞。（圖／彰化市公所提供）

民政課強調，為了讓家長安心，公所已將枕頭樣本送交第三方公證單位檢驗，檢驗項目包括是否含有甲醛、螢光劑等物質，預計約一週後結果就會出爐。屆時若驗出任何有害人體物質，公所絕不寬貸，將立即啟動全面回收機制，並依法向廠商求償，確保學童健康安全無虞。