櫻花、鐵道與森林療癒散策　阿里山花季達人賞櫻攻略

▲最美櫻王「染井吉野」炸裂盛開，將由攝影達人黃源明帶路一覽阿里山美景。（圖／阿里山賓館提供）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山花季百花齊放，國家森林遊樂區31種櫻花接力綻放，櫻王染井吉野櫻3月23日已盛開約6~7成，阿里山工作站的阿龜櫻、染井吉野櫻陸續綻放，進入最佳賞花期，迎接4月清明連假，阿里山賓館特別精選出4月至5月賞花精華路線，並提前開放預訂，指定日入住指定房型，即享攝影達人黃源明老師帶路，探訪阿里山林業鐵路水山線舊鐵道，尋覓阿里山千年檜木遺跡、靜謐森林的幽靜，打開五感沉浸高山森林的療癒。

知名臉書版主「漫步在阿里山的雲端」- 攝影達人黃源明表示，4月清明連假期間，阿里山花季進入倒數計時，除了盛開的染井吉野櫻，重瓣櫻花3月下旬接棒，最後一棒的普賢象櫻花會持續到花季結束後的4月下旬左右。園區內仍可欣賞到百花接力綻放的畫面，其中，台灣一葉蘭也是花季期間的特色代表，民眾可以在第一管制站旁岩壁上方欣賞到粉紫色的迷人花色，另外，神木車站的老神木解說牌後方玉山杜鵑，及姊妹潭木棧道旁的高山杜鵑也陸續盛開，彷彿踏入森林深處的隱世仙境。

此外，4月、5月春夏交替旺季的阿里山氣候舒適涼爽，園區內從沼平鐵道，再一路走到水山線舊鐵路，沿途雛菊盛開，來到水山巨木，仰望千年檜木，探索靜謐森林的幽靜，享受如同包場般的水山療癒、水山鐵道漫游。黃源明說，除了粉色系櫻花進入滿開期，沼平公園、工作站週邊、木蘭園、祝山林道及阿里山植物園等，都可以見到新種植的染井吉野櫻盛開，還可以欣賞到盛開的雛菊、海芋、雲南黃馨等賞景植物，尤其是阿里山賓館前往詩人步道途中的海芋、白紫交錯的繡球花也陸續綻放至5月~6月。

特別一提的是，阿里山賓館往三代木步道、香林橋週邊，白色、粉紅色、紅色山櫻花綻放，也是知名的森林花香秘境之一。花季主角櫻王染井吉野櫻預計將在3月25日盛開，今年霧社櫻在森之道、沼平接力綻放，其中沼平公園滿開的阿龜櫻，可以拍到阿里山林業鐵路的「綻放舞櫻」蒸汽火車行駛櫻花林的美麗畫面，趕快把握3月31日週二最後一班蒸汽主題列車，搶拍阿里山花季鐵道、火車、櫻花同框的經典畫面！

阿里山賓館1913舊事所櫻后目前含苞待放也是預計3月下旬盛開，今春再次攜手攝影達人黃源明，精選嘉義縣最熱門的水山療癒步道，走訪水山支線鐵道、千年巨木，漫遊水山療癒步道。只要於4月17日、4月24日、5月1日、5月8日、5月15日、5月22 日(週五)指定日入住，即可享達人黃源明導覽水山療癒步道森林散策