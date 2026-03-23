南消攜手成大醫打造高級救護戰力　拚全員通過EMT-P證照

▲台南市政府消防局23日上午舉行「2026年第5期高級救護技術員（EMT-P）訓練」開訓典禮，30名消防菁英正式投入高強度培訓。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府消防局23日上午10時，在永華市政中心7樓大禮堂舉行「2026年第5期高級救護技術員（EMT-P）訓練」開訓典禮，此次訓練特別委託成大醫院專業團隊代訓，象徵台南市持續深化消防與醫療體系合作，全面提升到院前緊急救護實力。

現場並邀請成大醫院副院長林志豪、急診部外科主任呂建欣及奇美醫院急診主任蔡長志等人到場見證，共同為30名參訓消防人員加油打氣。

消防局指出，本次參訓的30名學員，都是從消防同仁中遴選出的優秀人員，未來將投入為期至少10個月、總計1296小時的密集專業訓練。課程內容涵蓋高級氣道處置、藥物使用、心電圖判讀、重大創傷評估、急重症處置與臨床實習等，訓練強度高、要求嚴謹，目標就是全員順利通過甄試，取得EMT-P證照，成為台南市到院前救護體系的重要新戰力。

台南市長黃偉哲表示，近年來民眾對緊急救護服務的需求持續攀升，救護品質也成為守護市民生命安全的重要關鍵。根據統計，2025年台南市救護出勤次數已達10萬9319次，急救成功率提升至35.38％，而康復出院人數也創下歷年新高。這些數字不是憑空而來，背後有制度、有裝備，但最核心的，始終還是第一線救人的消防救護人員。

黃偉哲指出，台南市近年持續導入自動心肺復甦機、高階心電監測儀及骨針（IO）等先進設備，讓第一線救護有更好的工具與條件，但再好的設備，也需要專業人員正確判斷與即時操作，才能真正發揮作用。因此，持續培育高級救護技術員，不只是消防局的訓練工作，更是整個城市安全治理的重要基礎。高級救護技術員能在黃金救援時間內即時介入，對提升病患存活率與降低失能風險，都有直接且關鍵的幫助。

消防局長楊宗林表示，EMT-P的養成過程相當不容易，不僅課程長、壓力大，還必須經歷嚴格考核與臨床實務磨練，才能成為真正具備高階救護能力的專業人員。EMT-P的價值，並不僅止於救護車上的現場處置，更體現在整體救護體系的精進，包括面對OHCA、心肌梗塞、腦中風及重大創傷等急重症案件時，能提供更精準、更即時的處置，爭取寶貴救命時間。

楊宗林說，這次特別感謝成大醫院長期支持台南市消防局訓練工作，成大醫院身為醫學中心及重度級急救責任醫院，擁有完整教學資源與頂尖師資，對於消防高級救護人才培育幫助極大。透過消防與醫療跨體系合作，不僅能強化第一線救護能力，也有助建立更完整的緊急醫療銜接機制，讓病患從事故現場到醫院急救之間的每一分鐘，都更有把握。

消防局表示，目前全局已有244位EMT-P，顯示台南市在高級救護人才培育上已具相當基礎。根據統計，過去5年來，台南市急救成功率已提升3.51％，平均每年約可多救活53人，這樣的成果正是持續投入專業訓練最具體的回報。每一個獲救的生命背後，都是救護人員長時間訓練、判斷與執行能力的累積，也是市府持續投資公共安全的具體成果。

消防局強調，此次30名參訓學員肩負未來責任，不僅要完成高強度訓練，也將在返隊後扮演種子教官角色，協助帶動初級與中級救護技術員共同成長，提升各分隊整體教育訓練與品管能量，形成良性循環。期盼所有學員都能秉持精益求精的態度，全力以赴完成訓練，未來以更專業、更穩健的能力站上第一線，成為守護市民生命安全最堅實的力量。