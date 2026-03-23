沒台灣人早就倒了！赴韓旅遊「瘋買棉被」　店家曝：業績9成靠台客

▲ 許多台灣人赴韓國旅遊會去廣藏市場買棉被。（圖／翻攝自gjmarket.org）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓首爾廣藏市場的寢具街即便是平日下午仍擠滿外國遊客，其中又以台灣遊客佔大宗。店家門口貼著中文服務告示，老闆也用中文招攬客人。多家業者受訪時異口同聲表示，店內客源高達9成來自台灣，「如果沒有台灣客人，這裡早就關門了。」

莫代爾材質最受台灣人青睞 適合溫暖氣候

綜合《東亞日報》等韓媒，經營寢具店超過50年的業者透露，台灣旅客最愛購買的是莫代爾材質的棉被。他解釋，「台灣的冬天不像韓國那麼冷，所以消費者偏好輕柔、透氣的材質」，而莫代爾比純棉更柔軟、吸水性佳，特別適合溫暖氣候使用。

許多旅客會請店家真空壓縮後，透過郵局國際包裹寄回台灣，因此店門口經常堆滿標註航班資訊的包裹。

台灣客占9成 業者：經濟水準高、重視品質

另一名開業40年的老闆指出，6、7年前開始有台灣、香港及新加坡旅客前來購買，其中台灣人就佔了90%，「聽說台灣雖然進口很多中國製品，但因為品質不佳，台灣人也不太會買。台灣因為經濟水準較高，很多年輕人會來買棉被。」顧客通常一次購買3到5件寢具，從人造絲毯到棉被都有。

遊客實測好評 社群推薦帶動買氣

現場一名台灣20多歲遊客手拿真空包裝的棉被說道，「韓國棉被最近在台灣很紅，因為品質很好才跑來買，在台灣要找到這種品質的棉被不容易。」來自馬來西亞的20多歲觀光客也提到，在小紅書看到推薦才特地過來，「本來只是逛逛，沒想到實際看了很喜歡，就買了好幾條。」

外國遊客重視CP值 購買次數暴增124%

觀光數據也反映消費趨勢改變，2019年至2025年9月，外國旅客單筆平均消費從15萬韓元降至12萬韓元，但總消費金額成長83%，購買次數更暴增124%，顯示「高CP值多次購物」已成主流。

漢陽大學觀光系教授金南祖（音譯）分析，韓國寢具市場過度依賴台灣客源，建議開發更多符合台灣人喜好的設計與產品，才能長久經營。