莊瑞雄昔辯論痛批重啟核電「講什麼小朋友」　畫面遭挖出網酸爆

記者郭運興／台北報導

總統賴清德日前宣布，政府已依法啟動重啟核二、核三程序，引起各界議論，去年民進黨立委莊瑞雄核三重啟公投說明會的言論也遭國民黨、多個親藍粉專挖出，當時他痛批，全世界沒有一個核電廠重啟過，蔣萬安一句，我台北市需要用電，所以核三重啟，「你在講什麼小朋友」，不要家住的遠遠的，就把最危險的裝成看不見。對此，網友紛紛大酸，「呼叫莊瑞雄～賴清德是在講什麼小朋友」、「這段話敢不敢跟你主當面說」。



去年核三重啟公投說明會，當時擔任反方代表的民進黨立委莊瑞雄痛批，核三營運40年時間到了，本來就要除役，要重啟會有另一段程序，全世界沒有一個核電廠重啟過，有延役的、但就是沒有重啟的。

莊瑞雄表示，屏東核三廠已經為台灣社會貢獻40年經濟發展，減碳、救地球我都同意，但誰來救屏東？40年了，可以放過屏東鄉親了嗎？如果核三重啟，核二也要重啟，等於打開潘朵拉盒子，搞不好核一、核四都要重啟。

莊瑞雄更痛批，如果，台灣民眾知道重啟核三後，接下來就是核二，新北、台北的民眾受得了嗎？蔣萬安一句，我台北市需要用電，所以核三重啟，「你在講什麼小朋友」，不要家住的遠遠的，就把最危險的裝成看不見，這個跟社會沒辦法對話。

未料，賴清德日前拋出評估重啟核二核三一事，國民黨、親藍粉專也再度挖出該片段大酸，大批網友也紛紛留言，「呼叫莊瑞雄～賴清德是在講什麼小朋友」、「自己人打自己人臉，真的丟人現眼」、「再講啊！倒是要看看你能再編出什麼」、「這段話敢不敢跟你主當面說」、「要堅持喔！直接跟賴桑迂迴到底」。

莊瑞雄今日則回應，「賴總統講話也是因應那個萬一，還有台灣我們有能力做到，這都是有條件，不代表立場有任何鬆動」。民進黨主張非常簡單，核電廠沒辦法確保安全不會輕率啟動，行政部門在去年通過《核管法》後，啟動相關程序評估，依法進行可以理解，但貿然說民進黨政府要重啟核電廠，是錯誤解讀。

▼ 去年核三延役公投電視政見發表會第，立法委員莊瑞雄出席。（圖／翻攝直播畫面）