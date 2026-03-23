彰化公墓火警頻傳！連燒4天消防奔命　居民怒：肺都吸壞了

記者唐詠絮／彰化報導

清明時節將至，然而在緬懷先人之際，卻因天乾物燥，讓全台各地墓地火警頻傳，儼然成為當地居民的年度惡夢。彰化縣芬園鄉竹林村附近山區墓地，近日因掃墓引發火災，火勢伴隨濃煙不斷延燒4天，令民眾心驚膽顫，深怕家園遭波及。所幸消防單位迅速佈設防火警戒線，逐步將火勢控制，未釀成更大災害。

▲彰化公墓雜草火警頻傳，消防疲於奔命佈水線滅火。（圖／消防提供）

彰化市第三公墓昨日（22日）上午也傳出雜草火警。由於天乾物燥，火勢一發不可收拾，現場更出現多處火點，消防局獲報後緊急出動11輛消防車、20名消防人員趕赴現場搶救。

消防員頂著高溫，佈設水線、背負噴水器並以打火拍奮力滅火，直至晚間7點多，歷經長達10小時的馬拉松式救災，才將火勢完全撲滅。過程中，消防局更出動空拍機從空中監控火勢發展，只見大量濃煙瀰漫山區，並隨風飄向住宅區，情況一度緊張。

▲彰化公墓竹林大火。（圖／消防提供）

面對接連不斷的火警，當地居民更是滿腹苦水。有民眾氣憤指出「火燒山4天了！我們一直吸廢氣，肺都壞了！」更有網友無奈指出，每年清明節前，類似場景總是不斷上演，公墓火災訊息在消防局官網上「滿滿一排」，不僅造成空污，還曾差點波及民宅，痛批實在太誇張。

根據彰化縣消防局統計，自14日至22日短短9天內，全縣已發生近50起墓地雜草火警。消防局嚴正呼籲，隨意燃燒雜草不僅可能違反《消防法》，最高可處3000元罰鍰；若因此造成空氣污染，更可依《空氣污染防制法》重罰10萬元。此外，若焚燒行為危害公共安全，甚至可能觸犯《刑法》放火罪，須承擔刑事責任，民眾切勿以身試法。

消防局強調，掃墓時應避免在山上焚燒金紙或雜草，建議民眾善用各地提供的集中代燒服務，或以功代金、以米代金，將金紙集中送往焚化爐，如此既能表達追思之意，也能有效減少空氣污染與火災風險。