吳鳳科大首創西部靜思閱讀書軒　啟動校園人文新地標

▲吳鳳科大「靜思閱讀書軒」啟用，打造嘉義校園人文新地標 。（圖／吳鳳科大提供）

記者翁伊森／嘉義報導



為在AI科技浪潮下厚植校園人文底蘊，吳鳳科技大學於今日（23日）舉行「靜思閱讀書軒」啟用典禮。此據點不僅是全台第357間，更是台灣西部首間進駐大專院校的靜思書軒，象徵校園閱讀空間的跨界革新，為師生在追求專業技能之餘，提供一處沉澱心靈、汲取善知識的人文殿堂。

啟用儀式由吳鳳科大董事長胡宗鑫、校長蔡宏榮，協同認養人信義企業集團創辦人周俊吉、靜思書軒營運長蔡青兒及嘉義縣教育處科長許瑋珊共同揭牌。活動在學生溫馨的藝文演出中揭開序幕，展現學校專業與人文並重的教育特色。

蔡宏榮校長致詞時強調，大學教育除強化實務技能，更須重視心靈韌性。感謝慈濟基金會與周俊吉創辦人的支持，透過「科技與人文的融合」，讓學習從單向知識傳遞轉化為人格養成。書軒內陳列五百餘冊精選勵志好書，並選用慈濟研發的環保「福慧桌椅」與塑木櫃，處處體現簡約美學與愛物惜緣的社會責任。

身為嘉義子弟的周俊吉創辦人，秉持「閱讀改變命運」的信念回饋鄉里。他分享童年書香歲月如何化作創業養分，期許書軒能成為師生的「心靈視窗」，培養獨立思考的能力；靜思書軒營運長蔡青兒則感性表示，每一間書軒都是愛心的匯聚，期望「善的種子」能在高等教育的沃土中發芽。

吳鳳科大表示，未來書軒除作為師生學習據點，也將發揮「社區客廳」功能，推動閱讀與藝文交流。校方期盼這座人文新地標，能陪伴年輕世代在書香與人文香中，培育出具備共好精神與國際視野的優秀人才。