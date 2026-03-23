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農試所嚴正澄清：未在社群販售山竹　籲民眾嚴防詐騙

▲▼ 農試所嚴正聲明：未於社群平台販售山竹　籲民眾嚴防冒名詐騙 。（圖／農業部農業試驗所提供）

▲農試所嚴正聲明：未於社群平台販售山竹。（圖／農業部農業試驗所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近日社群媒體 Threads 及 Instagram (IG) 頻繁出現不法帳號，假冒農業部農業試驗所「鳳山熱帶園藝試驗分所」及「嘉義農業試驗分所」之名義，大肆宣稱販售試驗種植之山竹、蜜棗等農產品。農業試驗所今日發布嚴正聲明，強調該所及所屬分所均為公務科研機關，從未參與商業買賣，籲請大眾提高警覺，切勿輕信受騙。

農試所重申，該所為國家級農業科研單位，依法從事品種改良與技術研發，職責在於提升國家農業競爭力。所有研究成果、品種授權或試驗推廣資訊，均僅透過官方網站 (https://www.tari.gov.tw) 或經認證之官方粉絲專頁正式對外發布。農試所強調，絕對不會透過 Threads、IG 或 Line 等通訊軟體進行物資販售、發起團購或任何形式的商業交易。

農試所提醒，詐騙廣告常利用民眾對「試驗新品種」的好奇心，以「研發過剩」、「試驗品特價」或「限時限量」等煽動性語言誘騙消費者。事實上，農研成果多以技術轉移或授權農民種植為主，不會透過社群媒體私訊要求民眾匯款或下單。不法人士偽造官方身分之行為，已嚴重損害公務機關名譽並涉嫌詐欺，農試所已展開蒐證，將採取必要法律行動移送法辦。

農業研發成果乃全民公產，不應淪為犯罪工具。農試所呼籲，民眾若在網路看到類似廣告，應保持理性，並透過下列管道查證：

撥打 165 反詐騙諮詢專線。

進入農試所官網確認最新消息。

勿點擊不明網址，更不可隨意提供個資或匯款。

農試所呼籲社會大眾共同抵制不實資訊，攜手維護清淨的網路交易環境，守護國家農業研發心血。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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