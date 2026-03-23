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中央地方投入6千萬經費　南投市親子輪動場今動工拚11月啟用

▲南投市親子輪動場模擬圖。（圖／南投市公所提供，下同）

▲南投市親子輪動場模擬圖。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市民期盼已久的指標性建設「南投市親子輪動場」今天正式動工，南投市公所指出，本案興建總經費約6000萬元，目前工程已順利完成發包，預計最快於今年11月完工啟用，希望為該市孩子與家庭打造國內頂級的運動與休閒空間。

該親子輪動場基地位於國道3號高架橋下（華陽路側情人橋入口處旁），南投市長張嘉哲、南投縣議員簡千翔、南投市民代表會主席張惠卿、副主席張秦瑞及多位代表，和南投市各里長都出席今日的動工典禮和儀式。

▲全國最大！南投市親子輪動場今動工，拼11月動工啟用。（圖／南投市公所提供）

市公所表示，為順利興建這座指標性公園，積極規劃並成功向交通部高速公路局爭取高架橋下的閒置空間「土地無償使用」，並由中央補助約1500萬元，該所自籌支應其餘4500萬元；該場最大特色在於，針對不同輪動運具（如滑板車、滑板、滑步車、直排輪）設置專屬場地，精準滿足從兒童到青少年各年齡層的需求，營造安全、舒適且專業的場域，並完美利用高架橋遮蔽烈日的特性，讓使用者免受高溫曝曬和降雨帶來的不便，一旁空地則設有停車空間。

市長張嘉哲說明，市公所團隊將全力監督工程進度與品質，這座結合美學與實用的特色公園完工後將免費開放，提供市民與親子充滿律動與歡笑的新地標，也全面提升南投市的生活品質。

▲全國最大！南投市親子輪動場今動工，拼11月動工啟用。（圖／南投市公所提供）

▲全國最大！南投市親子輪動場今動工，拼11月動工啟用。（圖／南投市公所提供）

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