高鐵「白沙屯媽祖進香」加開10班次　後天開放購票

▲高鐵結合媽祖信仰文化推出的「祈福頭靠墊」。（圖／高鐵提供）



記者周湘芸／台北報導

白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香將於4月12日深夜起駕，展開8天7夜旅程。台灣高鐵今宣布，活動期間將增開10班次列車，3月25日凌晨零時起開放預購，此外，全車隊將進行換裝，結合媽祖信仰文化推出「祈福頭靠墊」。

高鐵公司表示，配合「白沙屯拱天宮天上聖母往北港徒步進香」，將增開10班次列車，此外，今年設計白沙屯拱天宮媽祖限定的「祈福頭靠墊」，自4月12日至20日於全車隊換裝，希望祝福所有旅客搭乘高鐵時能夠一路平安、「有靠有保庇」。

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高鐵公司指出，4月12日深夜（登轎）將增開於晚間10時07分停靠苗栗站的南下1561車次（南港－台中區間車），讓信徒能參與子時的登轎安座儀式；此外，也於4月16日及17日增開班次停靠雲林、嘉義，服務往返北港進香的旅客；另於4月20日增開從台中站發車的北上1534、1538車次，分別於下午1時24分、2時24分抵達苗栗站。

高鐵公司也說，增開期間，高鐵苗栗站將加派人力協助旅客，包括於客運轉運站5至8號公車月台，提供白沙屯接駁專車停靠；車站閘門前及1樓大廳1號出口處設置接駁轉乘公告；另與公路局必要時啟動「運具聯防疏運」，協助疏運旅客。