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高雄21里7月分家裁併！綠營165人搶攻里長位　提名人選6月中出爐

▲▼高雄21里7月分家裁併！綠營165人搶攻里長位　提名人選6月中出爐。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄21里7月分家裁併！綠營165人登記搶攻里長位。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市今年推動里鄰編組調整，合計新增10里、裁併7里，7月正式生效，為年底高雄市議員及基層里長改選，增添變數。民進黨高雄市里長提名登記已於上週截止，這次登記情形踴躍，共計有165人完成登記，市黨部表示，將整合基層戰力，全力為高雄拚勝選，提名人選預計6月中出爐。

民政局今年推動里鄰編組調整，經充分與地方溝通及行政審議程序後，左營、楠梓、鼓山、仁武、鳳山、鹽埕及那瑪夏區等7區21里調整方案經市府核定，合計新增10里、裁併7里，預計自今年7月1日生效。其中，全國最大里福山里將一分為四，人口數排名第二、三多的龍水里、菜公里也都會進行調整。

面對即將到來的市議員及里長選戰，民進黨高雄市黨部主委黃文益表示，這次登記情形踴躍，不僅反映民進黨長期深耕基層的成果，也代表更多有志之士願意承擔責任、服務鄉里，為地方建設貢獻心力。

特別是在新調整的里別中，如左營區高鐵里、菜福里、新超里、福華里、福榮里、福山里等，都有新人願意表態投入，其中高鐵里更出現多人競逐的情況，顯示基層民主蓬勃發展，也讓提名作業更需審慎周延。

▲▼高雄21里7月分家裁併！綠營165人搶攻里長位　提名人選6月中出爐。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃文益表示，預計於六月中正式由執委會議通過最具戰力、最能代表民意的提名人選。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃文益強調，里長是市政推動最基層、也是最關鍵的一環，民進黨一向重視基層組織與地方服務品質，這次也樂見許多曾參與過市黨部里長海選的學員們正式投入選戰。

例如登記參選左營區福華里的劉品茵、左營區福榮里黃彥森、左營區高鐵里鍾明宏、鼓山區綠川里陳家豪、鼓山區延平里洪明懋、仁武區仁武里的黃翊騰、前金區博孝里郭懿瑩等七位。

黃文益指出，面對多位優秀人選的良性競爭，市黨部將秉持公平、公正、公開的原則，後續將由市黨部執評委會組成的審核協調小組，查閱登記人資格後，啟動整合機制，透過近兩個月的審查期，經過充分溝通與協商後，預計於六月中正式由執委會議通過最具戰力、最能代表民意的提名人選。

黃文益最後強調，2026選戰已逐步展開，民進黨高雄市黨部將持續加速整體選戰布局，從里長到議員，全面強化組織動能，攜手打造最堅強的團隊，老幹新枝一起努力，爭取市民最大支持，為高雄未來發展奠定穩固基礎。

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