　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

喀麥隆矮化台灣　林佳龍：向WTO表達下屆主辦國要承諾平等對待台灣

▲▼外交部長林佳龍出席「史瓦帝尼文化節」開幕儀式。（圖／外交部提供）

▲外交部長林佳龍出席「史瓦帝尼文化節」開幕儀式。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

世界貿易組織（WTO）第14屆部長會議主辦國喀麥隆，於我國代表團成員的禮遇簽證國籍欄，擬以矮化名稱列示我國，即便經我駐WTO代表團積極洽請秘書長協調，並獲美國、日本與友邦駐團積極洽助，喀麥隆仍執意如此，導致我國首次被迫缺席。外交部長林佳龍今（23日）表示，在我方表達嚴正抗議後，有進行補救，但並不完整且粗糙；我方也很清楚地跟WTO秘書處表達，「下一屆要申請主辦WTO部長會議的國家，必須先承諾平等對待台灣」。

外交部長林佳龍今（23日）上午出席「史瓦帝尼文化節」開幕儀式，媒體關切，這次WTO部長會議被主辦國喀麥隆打壓，後續進展為何？林佳龍說，他們沒有遵循規定跟慣例，在扈從中國、矮化台灣，「我們是以一個獨立的關稅領域參與，也就是台灣是WTO的會員，我們過去以來也都是平等參與」。

林佳龍指出，這次在非洲喀麥隆舉辦，他對台灣的入境簽證，扈從中國、矮化台灣，外交部有展開交涉，「在我們跟他談的時間內沒有更改，當我們表達嚴正的抗議之後，他們做了一些補救，不過補救並不完整」。

林佳龍說，他們另外發了一個邀請函，但是對我方大使，也就是出席WTO的代表，還有其他官員仍有錯誤，除了名字有誤外，還把所有人都寫成Miss，變成女士，這也來不及做完整更改，我方也再次對他們這種粗糙的處理表達抗議。

林佳龍表示，我方也很清楚地跟WTO秘書處表達，申請主辦部長會議的國家，過去都有個慣例，各國不能違背。「我們會要求下一屆要申請主辦WTO部長會議的國家，必須先承諾平等對待台灣，這個也是過去的慣例跟基本的規範」。

針對韓國入境卡部分，3月31日最後通牒時間將至，是否已收到韓方回覆？林佳龍說，「這不是什麼通牒啦！」主要是因為目前南韓入境電子系統的「出發地」跟「下一個目的地」把台灣標示為「China（Taiwan）」。

林佳龍指出，外交部收到非常多旅客反映，基於此原因，外交部正在交涉，其中一個方案就是用南韓，南韓英文就是Korea（South），現在南韓人民在台灣的居留證登錄，在3月1日已經更改為南韓，至於入境的電子登錄表，就是比照對方的方式來辦理。

林佳龍強調，外交是秉持對等尊嚴，「我們有一個方案，也正式透過我們的駐韓代表處提供給他們，南韓政府也在研究，經過雙方的討論，我們當然期待能做修改」。這對台灣的民意，特別是台灣跟南韓間的民間交流，應該也會有促進的效果，「政府之間，我們也希望能秉持對等互惠的方式來處理」。

此外，林佳龍在致詞表示，史瓦帝尼王國立國58年，台史建交至今也58年，顯見兩國邦誼兼顧。外交部參考中美洲經貿辦事處模式成立「榮邦經貿辦事處」，並採取公私協力模式，鼓勵企業組織社會企業，以每家200萬預算籌組「榮邦經貿公司」，讓未來台史關係不僅政務，也能拓展到旅遊、投資、貿易，藉此達到永續發展。

林佳龍受訪時補充，台灣邦交國除了中美洲外，還有很多國家，如何促進雙方的實質經貿關係？特別台灣現在推動榮邦計畫，除了鼓勵企業去邦交國投資，也希望促進雙邊貿易，尤其台灣也簽很多自由貿易協定或經濟合作協定。

林佳龍表示，感謝里仁公司的倡議及號召，現在有12家企業要組織起來，這些企業都有通路，而且可以協助邦交國的產品，比如做有機認證、創造當地就業機會等，包括大肚山產創基金會、全國的加盟連鎖店協會、台北進出口貿易工會等，另也有很多很好的品牌，大家在台灣就可以買到邦交國產品。

林佳龍說，我們以行動落實總合外交，部部都是外交部，人人都是外交官，這個模式也是一種公私協力。政府成立一個榮邦經貿辦公室，民間成立一個榮邦經貿公司，大家分工合作推動經濟外交。

至於總統賴清德是否確定將出訪史瓦帝尼？林佳龍表示，外交部有收到史瓦帝尼的邀請函，因為4月是他們重要的國家慶典，也是史王登基40週年。台灣跟史國建交58年，他們建國58年，這些都是重要的日子，當然外交部在進行詳細的評估，也會將評估結果送到總統府，由總統府做最後的決定。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 5943 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
前女團成員「暴肥10公斤」　發狠瘦身...美成這樣太驚人
伊朗發行「1000萬」面額新鈔　換算只值7美元
記憶體群聯遭爆大咖入股！公司喊「長期評估」　股價跌半根
雙眼挖掉　命案現場「待人坑」傳說曝
「機鼻撞爛」近照曝光！　紐約機場關閉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠北市長人選再等等！黨中央邀立委議員討論　「讚鄭麗君是首選」　　

莊瑞雄昔辯論痛批重啟核電「講什麼小朋友」　畫面遭挖出網酸爆

高雄21里7月分家裁併！綠營165人搶攻里長位　提名人選6月中出爐

喀麥隆矮化台灣　林佳龍：向WTO表達下屆主辦國要承諾平等對待台灣

黃暐瀚：「反核變返核」將使賴清德腹背受敵　恐無法避免民調下滑

國民黨團：賴清德應為非核家園道歉　設專案小組查電價上漲弊端

稱「鄭習會」利多遭藍委打臉　鄭麗文喊經營關係：不是只見一次

藍竹縣長初選白熱化　吳敦義夫人蔡令怡挺陳見賢：最穩健人選

力促戰時要能自產無人機　顧立雄：不期待20萬架能打島嶼防衛作戰

賴清德拋重啟核電！盧秀燕表態：丟棄反核神主牌是正確的

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

諷賴清德打臉罷團、綠委與卓榮泰　黃國昌：應以民進黨主席道歉

北市車禍

理賠談不攏！高雄「3長輩」組團衝保險公司　噴紅漆、砸蛋洩憤

綠北市長人選再等等！黨中央邀立委議員討論　「讚鄭麗君是首選」　　

莊瑞雄昔辯論痛批重啟核電「講什麼小朋友」　畫面遭挖出網酸爆

高雄21里7月分家裁併！綠營165人搶攻里長位　提名人選6月中出爐

喀麥隆矮化台灣　林佳龍：向WTO表達下屆主辦國要承諾平等對待台灣

黃暐瀚：「反核變返核」將使賴清德腹背受敵　恐無法避免民調下滑

國民黨團：賴清德應為非核家園道歉　設專案小組查電價上漲弊端

稱「鄭習會」利多遭藍委打臉　鄭麗文喊經營關係：不是只見一次

藍竹縣長初選白熱化　吳敦義夫人蔡令怡挺陳見賢：最穩健人選

力促戰時要能自產無人機　顧立雄：不期待20萬架能打島嶼防衛作戰

賴清德拋重啟核電！盧秀燕表態：丟棄反核神主牌是正確的

全國學生音樂比賽傳捷報　台南勇奪56隊特優再創新高

新竹尖石絕美隱世秘境！高山「森林玻璃屋」視野廣納整片樹海

AI自動化研究突破極限　AI大神Karpathy：已能超越人類判斷

東北虎進村「逛吃」由保險公司買單　村民與虎共存：習慣了

華航攜手Marc Jacobs推機上旅行包　3/28起布拉格航線亮相

清心福全推愚人節飲料「荔枝白」　拉拉褲杯套只送不賣

八點檔男星「男上女下」被正宮目睹！遭誤會激烈親密…真相曝光了

只用台灣產番茄！老牌番茄醬成分超單純　網狂讚：每個字都看得懂

兒童節午安枕傳異味有坑洞！彰化市公所急送檢：若有毒全面回收

伊朗發行「1000萬」面額新鈔　換算只值7美元

【帶90歲阿嬤衝大港開唱】原本怕她不習慣結果直接嗨到不想回家XD

政治熱門新聞

賴牽拖一句話就重啟核電　詹順貴怒罵

韓國月底若未回應　林佳龍：台灣入境卡改列KOREA（SOUTH）

藍委讓李貞秀「代理召委」　綠委怒拒認

原漲15元！卓榮泰擋下油價：應謝謝中油

李貞秀質詢陸委會　邱垂正上台「召委當傳聲筒」

嗆馬英九身邊有賊人　鄭麗文：傷害國民黨

賴清德估重啟核電討罵？　許美華揭原因：挖坑自己跳

認雙重國籍+沒當兵　李孝亮：我把誠信放第一

李貞秀要求聯合質詢！民進黨立委反對下休會討論

陳沂痛批民進黨：讓人看不起的不是政策轉彎　而是不認錯繼續硬拗

卓榮泰「感謝中油」說　藍：政府職責還要人民謝恩

分析／拒「君悅慘案」重演　藍白協議埋2關鍵

幕後／李孝亮「閃兵」理由曝　即便當選議員恐也得入伍

李四川是見「蘇貞昌老友」游象賢　競辦批綠抹黑：李以副縣長與會

更多熱門

相關新聞

韓國月底若未回應　林佳龍：台灣入境卡改列KOREA（SOUTH）

韓國月底若未回應　林佳龍：台灣入境卡改列KOREA（SOUTH）

針對韓國電子入境卡將台灣錯列CHINA（TAIWAN），外交部要求韓方在31日前回應。外交部長林佳龍接受電視專訪表示，若期限到仍未獲得韓方回應，將把「台灣電子入國登錄表」的韓國標示改為KOREA（SOUTH）。

韓工廠惡火！老婦靈堂哭癱、求救通話淪遺言

韓工廠惡火！老婦靈堂哭癱、求救通話淪遺言

韓工廠大火74人傷亡！尋獲失蹤者「全數罹難」

韓工廠大火74人傷亡！尋獲失蹤者「全數罹難」

南韓工廠大火　剩餘3名失蹤者「找到了」！

南韓工廠大火　剩餘3名失蹤者「找到了」！

韓工廠大火11死　員工躲3樓午休「來不及逃」

韓工廠大火11死　員工躲3樓午休「來不及逃」

關鍵字：

外交部林佳龍WTO南韓電子入境卡史瓦帝尼喀麥隆

讀者迴響

熱門新聞

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

幫外甥出頭變挖眼虐殺！主嫌妻低調現身還原過程

「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖

不只核武石油！伊朗手上還有這王牌

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

伊朗外長不甩警告　川普一句話回應

賈斯汀醉駕被捕畫面首曝光！走直線狂晃喊「好難」

加油塞爆「駕駛說真實想法」　律師：突破我盲腸

美國務院發布全球警示

王韡蒨抗癌4年辭世　淋巴癌6大警訊一次看

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

今變天！　2波鋒面接力

更多

最夯影音

更多
子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ
余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面