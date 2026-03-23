喀麥隆矮化台灣　林佳龍：向WTO表達下屆主辦國要承諾平等對待台灣

▲外交部長林佳龍出席「史瓦帝尼文化節」開幕儀式。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

世界貿易組織（WTO）第14屆部長會議主辦國喀麥隆，於我國代表團成員的禮遇簽證國籍欄，擬以矮化名稱列示我國，即便經我駐WTO代表團積極洽請秘書長協調，並獲美國、日本與友邦駐團積極洽助，喀麥隆仍執意如此，導致我國首次被迫缺席。外交部長林佳龍今（23日）表示，在我方表達嚴正抗議後，有進行補救，但並不完整且粗糙；我方也很清楚地跟WTO秘書處表達，「下一屆要申請主辦WTO部長會議的國家，必須先承諾平等對待台灣」。

外交部長林佳龍今（23日）上午出席「史瓦帝尼文化節」開幕儀式，媒體關切，這次WTO部長會議被主辦國喀麥隆打壓，後續進展為何？林佳龍說，他們沒有遵循規定跟慣例，在扈從中國、矮化台灣，「我們是以一個獨立的關稅領域參與，也就是台灣是WTO的會員，我們過去以來也都是平等參與」。

林佳龍指出，這次在非洲喀麥隆舉辦，他對台灣的入境簽證，扈從中國、矮化台灣，外交部有展開交涉，「在我們跟他談的時間內沒有更改，當我們表達嚴正的抗議之後，他們做了一些補救，不過補救並不完整」。

林佳龍說，他們另外發了一個邀請函，但是對我方大使，也就是出席WTO的代表，還有其他官員仍有錯誤，除了名字有誤外，還把所有人都寫成Miss，變成女士，這也來不及做完整更改，我方也再次對他們這種粗糙的處理表達抗議。

林佳龍表示，我方也很清楚地跟WTO秘書處表達，申請主辦部長會議的國家，過去都有個慣例，各國不能違背。「我們會要求下一屆要申請主辦WTO部長會議的國家，必須先承諾平等對待台灣，這個也是過去的慣例跟基本的規範」。

針對韓國入境卡部分，3月31日最後通牒時間將至，是否已收到韓方回覆？林佳龍說，「這不是什麼通牒啦！」主要是因為目前南韓入境電子系統的「出發地」跟「下一個目的地」把台灣標示為「China（Taiwan）」。

林佳龍指出，外交部收到非常多旅客反映，基於此原因，外交部正在交涉，其中一個方案就是用南韓，南韓英文就是Korea（South），現在南韓人民在台灣的居留證登錄，在3月1日已經更改為南韓，至於入境的電子登錄表，就是比照對方的方式來辦理。

林佳龍強調，外交是秉持對等尊嚴，「我們有一個方案，也正式透過我們的駐韓代表處提供給他們，南韓政府也在研究，經過雙方的討論，我們當然期待能做修改」。這對台灣的民意，特別是台灣跟南韓間的民間交流，應該也會有促進的效果，「政府之間，我們也希望能秉持對等互惠的方式來處理」。

此外，林佳龍在致詞表示，史瓦帝尼王國立國58年，台史建交至今也58年，顯見兩國邦誼兼顧。外交部參考中美洲經貿辦事處模式成立「榮邦經貿辦事處」，並採取公私協力模式，鼓勵企業組織社會企業，以每家200萬預算籌組「榮邦經貿公司」，讓未來台史關係不僅政務，也能拓展到旅遊、投資、貿易，藉此達到永續發展。

林佳龍受訪時補充，台灣邦交國除了中美洲外，還有很多國家，如何促進雙方的實質經貿關係？特別台灣現在推動榮邦計畫，除了鼓勵企業去邦交國投資，也希望促進雙邊貿易，尤其台灣也簽很多自由貿易協定或經濟合作協定。

林佳龍表示，感謝里仁公司的倡議及號召，現在有12家企業要組織起來，這些企業都有通路，而且可以協助邦交國的產品，比如做有機認證、創造當地就業機會等，包括大肚山產創基金會、全國的加盟連鎖店協會、台北進出口貿易工會等，另也有很多很好的品牌，大家在台灣就可以買到邦交國產品。

林佳龍說，我們以行動落實總合外交，部部都是外交部，人人都是外交官，這個模式也是一種公私協力。政府成立一個榮邦經貿辦公室，民間成立一個榮邦經貿公司，大家分工合作推動經濟外交。

至於總統賴清德是否確定將出訪史瓦帝尼？林佳龍表示，外交部有收到史瓦帝尼的邀請函，因為4月是他們重要的國家慶典，也是史王登基40週年。台灣跟史國建交58年，他們建國58年，這些都是重要的日子，當然外交部在進行詳細的評估，也會將評估結果送到總統府，由總統府做最後的決定。