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黃暐瀚：「反核變返核」將使賴清德腹背受敵　恐無法避免民調下滑

▲▼ 賴清德出席「2026年玉山論壇－印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」開幕式 。（圖／記者徐文彬攝）

▲賴清德。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德21日表示，政府已依法啟動重啟核電程序，引發各界議論。對此，媒體人黃暐瀚今（23日）表示，自己一直以來都是台灣使用核能的支持者，如今賴清德順應民意與實際需求，自己只會說很好，不然要說什麼？他也強調，目前賴總統宣示，應該解讀為「不排斥台灣續用核能」，而不是「宣布台灣確定繼續使用核能」，當然，反核變返核，將使賴總統腹背受敵、遍體鱗傷，「我看賴總統民調，很可能無法避免下滑」。

黃暐瀚表示，看到有網友敲碗要他評論賴總統評估重啟核二核三的新聞。部分留言明顯不懷好意，還亂扯他應該不敢談。很懷疑這些人知不知道自己一直以來都是台灣使用核能的支持者，頻繁固定專訪李敏老師、王伯輝廠長以及葉宗洸教授，自己覺得台灣四面環海，資源不多，若有核能，增加能源韌性，將更有能力對抗中共的侵犯。

黃暐瀚認為，如今賴清德總統順應民意與實際需求，願意評估重啟核能，自己只會說很好，不然要說什麼？

黃暐瀚表示，這就像台灣任何政黨如果願意改變過去質疑的態度，改為支持國防，提高軍備，堅持國家主權與民主制度，自己也只會說「讚，非常讚」！

黃暐瀚認為，評估使用核能，與實際恢復使用核能，不是同一件事。台電與西屋簽約評估之後，還需核安會通過，以及賴清德總統說的「核安無虞、核廢有解、社會共識」。

黃暐瀚說，但光是「社會共識」這一項，是看民調？是立院表決？還是進行公投？都得花費一定的時間，目前賴總統的宣示，應該解讀為「不排斥台灣續用核能」，而不是「宣布台灣確定繼續使用核能」。

黃暐瀚強調，當然，反核變返核，將使賴總統腹背受敵、遍體鱗傷。擁核者，酸！反核者，罵！短期內，「我看賴總統民調，很可能無法避免下滑」。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

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