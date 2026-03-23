陸官媒點名姚晨自爆離婚蹭流量　明星濫用「官宣」一詞創流量密碼

▲大陸官媒人民網評姚晨濫用「官宣」：離婚是私事，收割流量紅利密碼，浪費公共資源。（圖／翻攝自姚晨微博）

記者任以芳／綜合報導

大陸知名演員姚晨與曹郁日前公布並且證實離婚消息，迅速登頂大陸社群「熱搜」榜首。針對明星、網紅頻繁利用私生活霸佔公共輿論場的現象，大陸官媒《人民網》今（23）日發表專文《三評「所謂官宣」之一：自爆私事，何來「無意」！》，嚴厲指陳當前網路環境中「官宣」一詞被嚴重濫用與扭曲的現狀，呼籲讓公共空間回歸清朗。

大陸官媒《人民網》發表評論指出，根據數據顯示，網路輿論場已成為明星私事的「產品發布會」。僅2025年上半年，娛樂領域新宣代言事件累計高達637次，諧音「我愛你」5月20日當天更創下單日25次「官宣」的歷史峰值。

評論指出，這些看似自然發生的社交分享，本質上是人為建構的「偽事件」，其核心目的是透過媒介現象博取公眾注意力，將私人領域刻意放大為輿論消費品。

▲姚晨離婚聲明一度登上大陸各大熱搜 。（圖／翻攝微博）

評論稱，「官宣」原為黨政機關、國家部門發布權威政務信息的專屬公文用語，具備嚴肅、正式與權威的屬性。然而，如今該詞卻被肆意套用於明星婚戀、網紅私生活及商業代言，淪為部分群體放大私人聲量、收割流量紅利的工具，原本莊重的公共話語，在濫用中逐漸失去了應有的嚴肅性。

評論表示，面對「占用公共資源」的質疑，明星團隊常以「只是分享生活，無意占用資源」作為擋箭牌。評論直言，這套說辭根本站不住腳。公共注意力是稀缺資源，當明星私事反覆霸榜，必然壓縮公眾視線，導致真正關乎民生的政策解讀、安全預警等具備現實價值的公共議題被擠出視野。

評論特地點名，「以姚晨離婚案為例」，離婚純屬私人事務，不屬於公眾知情權範圍，更不應借用權威性的「官宣」詞彙發布。這種刻意製造的輿論狂歡，不僅讓公眾被動裹挾進流量洪流，更破壞了正常的信息傳播生態。

最後評論呼籲，讓「官宣」回歸專屬權威發佈的本真含義；讓公共輿論空間擺脫流量綁架，重回清朗有序的狀態；讓真正有價值的公共信息，能夠被公眾看見、關注……需要全社會形成共識，共同發力。是時候整治這股「所謂官宣」的亂象了！