國民黨團：賴清德應為非核家園道歉　設專案小組查電價上漲弊端

▲清大核子工程與科學研究所退休教授李敏（左起）、國民黨團首席副書記長許宇甄、立委王鴻薇、洪孟楷出席。（圖／國民黨團提供）

記者蘇靖宸／台北報導

總統賴清德前天表示，立法院通過《核管法》後，台電依法行文請經濟部評估，確認核二、核三廠具備重啟條件，現在台電已經準備重啟程序，月底就會把重啟計劃送到核安會審議。對此，國民黨立法院黨團今（23日）表示，要求賴清德和民進黨必須承認能源政策錯誤，向國人公開道歉，並立即修正《環境基本法》及《氣候變遷因應法》，刪除「非核家園」條文，且專案徹查非核家園政策所造成的弊端，建立能源政策決策透明機制，杜絕黑箱與政治干預。

國民黨立法院黨團23日舉辦「賴清德戳破『非核家園』神話！民進黨欠人民一個道歉！」記者會，藍委王鴻薇表示，「錯誤的政策，比貪汙更可惡、更可怕」，「非核家園」讓核電走入歷史，是最好的例子。台電因「非核家園」政策出現巨大虧損，到目前為止累計虧損高達4000億元，民進黨政府透過公務預算補貼台電高達3500億元，合計虧損超過7000億元，請問台電的虧損，是由民進黨中央黨部來補？還是賴清德、前總統蔡英文來補？從蔡政府開始到賴政府為止，包含工業電價、民生電價陸續調高6次，平均電價漲幅從蔡執政前每度2.62元，一路漲到3.78元，幅度44%左右。

王鴻薇進一步指出，「非核家園」衍生多起光電弊案，全台良田魚塭全部變成光電板。民間一直有所謂「雲豹吃飽、台電跌倒」說法。換言之「非核家園」瘦了人民荷包、倒楣的是社會大眾，肥到出油的是「綠友友」。

藍委洪孟楷提到，既然決定重啟核電，現在還有幾條「非核家園」法律條文必須修正，呼籲民進黨要有肩膀負起責任，提案修正「非核家園」條文，若民進黨毫無肩膀承擔，人民會用選票唾棄。

國民黨團首席副書記長許宇甄指出，國民黨團今天提出6大訴求：第一，賴清德政府必須承認能源政策錯誤，向國人公開道歉；第二、立即修正《環境基本法》第23條及《氣候變遷因應法》第5條，刪除「非核家園」條文，因為法律不應成為錯誤政策的保護傘，更不能限制國家能源調整空間；第三，成立專案小組調查，徹查非核家園政策所造成的弊端，包括電價上漲、空污變化、天然氣依賴過高等。

第四，全面檢討能源結構，重啟核能作為穩定基載選項；第五、建立能源政策決策透明機制，杜絕黑箱與政治干預，所有重大政策，必須公開數據依據與風險評估，引入第三方專業審查，避免錯誤決策再次發生，也不允許民進黨再用行政手段操弄核電延役，更不能有連任就延役、選輸就不延役的做法；第六、行政院應立即依法行政，停止毀憲亂政的行為。