變天倒數？以色列退役軍官：伊朗「幾周內」可能再爆起義

▲今年1月伊朗爆發大規模反政府示威。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

以色列退役准將、國防安全論壇執行長阿維維（Amir Avivi）表示，伊朗政權的統治力量正被美國與以色列迅速削弱，可能「再過幾周」就能滿足人民發動起義的所需條件。

伊朗迅速削弱 再過幾周呼籲起義

阿維維接受podcast節目「Eye for Iran」專訪時說，「再過幾周，美國與以色列就會評估認定這個政權足夠虛弱了。屆時將會呼籲伊朗人民走上街頭並接管國家。當他們這麼做時，他們頭上將有以色列無人機和美軍防衛力量，從空中提供保護，任何企圖攻擊伊朗人民的行為都會遭到反擊。」

阿維維表示，已對數萬個目標進行打擊，包括防空設施、飛彈系統及海軍設施，同時持續施壓政權內部執法機構，包括攻擊革命衛隊（IRGC）與專門監控社會秩序的民兵組織巴斯基（Basij）。

他同時指出日益加大的經濟壓力，「伊朗正遭受封鎖，他們不再進行貿易往來。一個國家沒有進出口，能夠撐多久？貨幣已經崩盤，事態將如何發展顯而易見。」

▼美軍公布摧毀伊斯蘭革命衛隊總部的畫面。（圖／美軍中央司令部）



劍指德黑蘭 仍取決於人民

阿維維形容這場戰爭是分階段展開的，逐步削弱哈瑪斯、真主黨、敘利亞阿薩德政權、葉門青年運動（胡塞組織），如今進入「決定性階段」直指伊朗，「這是為了推翻伊朗政權」。他還透露，政權體制內部已經出現緊張跡象，「我們看到許多單位出現叛逃潮，部分單位叛逃率高達9成。」

阿維維特別提到，日前擊殺前國會議長拉里賈尼（Ali Larijani）傳遞明確訊號，那就是目前伊斯蘭神權政府內部任何人物都不可能繼續掌權，「伊朗需要完全不同的領導層，一個更開放更自由的國家。」不過雖然美國與以色列設定了戰略條件，「政權更迭仍取決於伊朗人民」。

混亂但無崩潰風險？

《伊朗國際電視台》（Iran International）則指出，雖然出現緊張跡象，但政權尚未面臨崩潰。

調查記者帕特里卡拉科斯（David Patrikarakos）引述消息人士說法透露，政權內部面臨壓力，安全機構也出現混亂跡象，但目前內部分裂程度依然有限，「我們聽見數十人因違抗命令或試圖叛逃而遭殺害的通報，但我沒有被告知規模如此之大。」

他強調，真正考驗要等軍事行動停止後，才能看出伊朗國內會發生什麼變化。