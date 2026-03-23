　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

變天倒數？以色列退役軍官：伊朗「幾周內」可能再爆起義

▲▼伊朗示威，德黑蘭街頭10日再次出現示威抗議者。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年1月伊朗爆發大規模反政府示威。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列退役准將、國防安全論壇執行長阿維維（Amir Avivi）表示，伊朗政權的統治力量正被美國與以色列迅速削弱，可能「再過幾周」就能滿足人民發動起義的所需條件。

伊朗迅速削弱　再過幾周呼籲起義

阿維維接受podcast節目「Eye for Iran」專訪時說，「再過幾周，美國與以色列就會評估認定這個政權足夠虛弱了。屆時將會呼籲伊朗人民走上街頭並接管國家。當他們這麼做時，他們頭上將有以色列無人機和美軍防衛力量，從空中提供保護，任何企圖攻擊伊朗人民的行為都會遭到反擊。」

阿維維表示，已對數萬個目標進行打擊，包括防空設施、飛彈系統及海軍設施，同時持續施壓政權內部執法機構，包括攻擊革命衛隊（IRGC）與專門監控社會秩序的民兵組織巴斯基（Basij）。

他同時指出日益加大的經濟壓力，「伊朗正遭受封鎖，他們不再進行貿易往來。一個國家沒有進出口，能夠撐多久？貨幣已經崩盤，事態將如何發展顯而易見。」

▼美軍公布摧毀伊斯蘭革命衛隊總部的畫面。（圖／美軍中央司令部）

▲▼美軍摧毀「伊朗革命衛隊總部」瞬間曝！　B-2轟炸機炸爛飛彈設施。（圖／美軍中央司令部）

劍指德黑蘭　仍取決於人民

阿維維形容這場戰爭是分階段展開的，逐步削弱哈瑪斯、真主黨、敘利亞阿薩德政權、葉門青年運動（胡塞組織），如今進入「決定性階段」直指伊朗，「這是為了推翻伊朗政權」。他還透露，政權體制內部已經出現緊張跡象，「我們看到許多單位出現叛逃潮，部分單位叛逃率高達9成。」

阿維維特別提到，日前擊殺前國會議長拉里賈尼（Ali Larijani）傳遞明確訊號，那就是目前伊斯蘭神權政府內部任何人物都不可能繼續掌權，「伊朗需要完全不同的領導層，一個更開放更自由的國家。」不過雖然美國與以色列設定了戰略條件，「政權更迭仍取決於伊朗人民」。

混亂但無崩潰風險？

《伊朗國際電視台》（Iran International）則指出，雖然出現緊張跡象，但政權尚未面臨崩潰。

調查記者帕特里卡拉科斯（David Patrikarakos）引述消息人士說法透露，政權內部面臨壓力，安全機構也出現混亂跡象，但目前內部分裂程度依然有限，「我們聽見數十人因違抗命令或試圖叛逃而遭殺害的通報，但我沒有被告知規模如此之大。」

他強調，真正考驗要等軍事行動停止後，才能看出伊朗國內會發生什麼變化。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 5943 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普威脅轟最大電廠！伊朗放話「炸回去」　報復清單曝
搶看TWICE Sana　千人塞爆台北101
正副機師喪命！　機鼻嚴重毀損
沒台灣人早就倒了！赴韓旅遊「瘋買棉被」　店家曝：業績9成靠台
快訊／大同區新建工地「鋼筋掉地面」砸中騎士
李多慧親自設計　小龍女全新制服亮相

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

愛上15歲男學生！女狼師狂傳訊息說愛你　「誘他上車」當場被抓包

川普威脅轟最大電廠！伊朗革命衛隊放話「炸回去」　報復清單曝

正副機師喪命！76人客機時速39km撞消防車　機鼻嚴重毀損

預算卡關「機場安檢大爆滿」！川普宣布出動ICE支援

養貓引發家庭革命　媽外出返回驚見「23歲女醫生在家中死亡」

沒台灣人早就倒了！赴韓旅遊「瘋買棉被」　店家曝：業績9成靠台客

快訊／伊朗官媒：擊落1架美軍戰機「墜毀科威特」

變天倒數？以色列退役軍官：伊朗「幾周內」可能再爆起義

伊朗發行「1000萬」面額新鈔　換算只值7美元

「機鼻撞爛」近照曝光！客機降落滑行碰撞地面車輛　機場關閉

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

諷賴清德打臉罷團、綠委與卓榮泰　黃國昌：應以民進黨主席道歉

北市車禍

理賠談不攏！高雄「3長輩」組團衝保險公司　噴紅漆、砸蛋洩憤

愛上15歲男學生！女狼師狂傳訊息說愛你　「誘他上車」當場被抓包

川普威脅轟最大電廠！伊朗革命衛隊放話「炸回去」　報復清單曝

正副機師喪命！76人客機時速39km撞消防車　機鼻嚴重毀損

預算卡關「機場安檢大爆滿」！川普宣布出動ICE支援

養貓引發家庭革命　媽外出返回驚見「23歲女醫生在家中死亡」

沒台灣人早就倒了！赴韓旅遊「瘋買棉被」　店家曝：業績9成靠台客

快訊／伊朗官媒：擊落1架美軍戰機「墜毀科威特」

變天倒數？以色列退役軍官：伊朗「幾周內」可能再爆起義

伊朗發行「1000萬」面額新鈔　換算只值7美元

「機鼻撞爛」近照曝光！客機降落滑行碰撞地面車輛　機場關閉

TWICE Sana加碼現身台北101！「吃了特別版鳳梨酥」拎Polo Play新包甜笑

孩子笑聲滿場！青年公園親子園遊會　北市婦女會打造共融空間

「兩岸和平非出賣台灣」　鄭麗文赴外媒記者會：九二共識反台獨

油價飆漲！陸官方採取「臨時調控」措施　啟動天花板機制壓制漲幅

中國4艘海警船趁濃霧闖金門水域　海巡即時部署強勢驅離

權喜原談生日應援心聲　驚喜見蛋糕感動喊：第一次這麼幸福

台北市立大學詩欣館消防驗收爆弊案　採購人員涉刁難索賄

點土成金？　國壽「置地廣場」全台佈局關鍵點曝

不再只靠模型　醫美訓練首度引進「大體老師」貼近臨床情境

3區國稅局首長搬風　財部政次陳勇勝明主持交接典禮

李千娜消瘦現身　胡瓜謝她主動報名

國際熱門新聞

不只核武石油！伊朗手上還有這王牌

伊朗外長不甩警告　川普一句話回應

美國務院發布全球警示

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

LNG沒了亞洲國家恐斷氣　台灣將現危機

追星女在家啃老！母過世後見遺物崩潰了

千人斬2.0！她峇里島激戰騎士恐關16年

即／打臉伊朗！美軍證實：F-15沒被擊落

川普下最後通牒！　打伊朗「三大意外」難見戰爭終點

不只一隻？專家拋尼斯湖有水怪家族

以色列狂炸關鍵橋樑　黎巴嫩總統警告：恐全面地面入侵

客機撞消防車「機鼻撞爛」　正副機師亡

即／伊朗官媒：擊落1架美軍戰機「墜毀科威特」

回擊川普！伊朗喊收過路費＋封鎖海峽

更多熱門

相關新聞

伊朗發行1000萬新鈔　只值7美元

伊朗發行1000萬新鈔　只值7美元

伊朗近期推出史上最高面額紙鈔「10000000里亞爾」，價值約7美元，大約是新台幣220元。伊朗目前深陷通膨與戰爭泥淖，國內物價飆漲速度驚人，當地人湧入銀行排隊提領現金，只為搶購民生物資。

1500人喪生！美伊開戰時間軸一次看

1500人喪生！美伊開戰時間軸一次看

不只核武石油！伊朗手上還有這王牌

不只核武石油！伊朗手上還有這王牌

川普下最後通牒！　打伊朗「三大意外」難見戰爭終點

川普下最後通牒！　打伊朗「三大意外」難見戰爭終點

伊朗外長不甩警告　川普一句話回應

伊朗外長不甩警告　川普一句話回應

關鍵字：

伊朗起義美以政權叛逃

讀者迴響

熱門新聞

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

幫外甥出頭變挖眼虐殺！主嫌妻低調現身還原過程

不只核武石油！伊朗手上還有這王牌

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖

伊朗外長不甩警告　川普一句話回應

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

美國務院發布全球警示

加油塞爆「駕駛說真實想法」　律師：突破我盲腸

賈斯汀醉駕被捕畫面首曝光！走直線狂晃喊「好難」

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

王韡蒨抗癌4年辭世　淋巴癌6大警訊一次看

今變天！　2波鋒面接力

更多

最夯影音

更多
子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ
余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面