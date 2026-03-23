屏東市兒童嘉年華4/3登場　千禧公園變身夢幻遊樂園

▲屏東市公所將於千禧公園舉辦「童遊屏東 幸福同行」活動。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

迎接兒童節，屏東市公所4月3日於千禧公園舉辦「童遊屏東 幸福同行」嘉年華，結合舞台表演、闖關遊戲與親子市集，打造專屬孩子的歡樂天地，邀請親子同遊共度難忘假期。

這場活動，最令人期待的舞台區表演將於下午 3 點熱鬧登場，特別邀請幽默逗趣的「博逗兄弟」擔綱開場大任，用歡笑點燃全場氣氛！緊接著，一系列華麗節目輪番上陣，包含神奇的小丑氣球互動、活力動物派對舞蹈，以及深受小朋友喜愛的萱萱老師互動式故事活動。

其中超人氣的哈密瓜哥哥與果凍姐姐，他們將帶領全場展開熱血的唱跳表演，加上轄內各國小與幼兒園表演團隊的優質演出，保證絕無冷場，誠摯邀請家長帶著孩子一起「童遊屏東」，在千禧公園創造最幸福的童年回憶！

除了精彩的舞台演出，周邊活動精彩不斷！最受矚目的「動物童趣大挑戰」闖關活動，邀請小朋友化身小勇士，只要挑戰成功即可獲得限量的超萌「動物麵包機小夜燈」；而喜愛創作的孩子，千萬別錯過「童心手作派對」，透過雪花泥畫與手作證件套，親手打造專屬的童年紀念。

現場更規劃了讓孩子們玩到不想回家的超大溜滑梯球池，還貼心準備了 1,000 顆美味紅豆餅發送，只要到『屏東市公所粉絲專頁』按讚，即可獲得一顆紅豆餅，送完為止，要讓大小朋友在玩樂之餘也能甜蜜補給、開心過節。「童心樂活」市集更集結了文創小物及各式在地美食攤位，讓全家人在充滿歡笑的千禧公園裡，享受最悠閒的連假時光。

屏東市長周佳琪指出，公所團隊今年精心策畫這場充滿歡笑與驚喜的「兒童嘉年華」，目的正是希望能為屏東的孩子們送上一份最棒的節日禮物。她邀請各位家長，趁著兒童連假的首日，帶著家中小寶貝來到千禧公園，除了能讓孩子在大自然環境中盡情奔跑、促進身心靈健康成長，更能透過豐富的嘉年華活動與大家同樂。期盼藉由這場精心安排的派對，不僅能為孩子們留存一段充滿歡笑的珍貴童年回憶，同時也為每個家庭增添更緊密、更優質的親子互動時光，共同寫下屬於屏東的幸福篇章。