清寒嬤遭3惡犬撕咬！200多處傷口見骨　彰化醫院伸援手

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埤頭鄉一名76歲的陳姓阿嬤11日在自家韭菜田工作時，慘遭3隻惡犬圍攻撕咬，全身超過200多處撕裂傷，不僅衣物遭撕爛、全身超過200多處撕裂傷。雖然已緊急送醫進行多次清創，但因傷口過深且嚴重感染，明(24日)進行第4度清創手術。衛福部彰化醫院考量到阿嬤家境清寒，立即伸援手，提供5次免費的高壓氧治療，希望協助她度過難關。

▲彰化醫院外科醫師李忠懷檢視傷口。（圖／彰化醫院提供）

▲阿嬤下田遭群狗圍攻咬傷。（圖／吳錦潭議員提供）

這起事件發生在3月11日，陳姓老婦人當時正在韭菜田工作，3隻狗突然衝出來瘋狂攻擊，四肢、背部都被咬傷，衣服也被咬破。由於四周沒有人，她喊救命也沒用，只能忍著劇痛等狗群離去，才勉強牽單車回家向鄰居求救。緊急送醫急救，手腳、背部與臀部傷勢最為嚴重，共有約200處嚴重撕裂傷。

▲彰化醫院外科醫師李忠懷。（圖／彰化醫院提供）

彰化醫院外科醫師李忠懷表示，由於事發地點在田間，阿嬤的傷口內混入大量泥沙，儘管已經過清創，仍持續化膿，情況相當棘手。李醫師指出，阿嬤體型偏瘦、肌肉量不足，導致傷口深達最底層的肌肉，幾乎見骨，加上髒污反覆引發感染，讓癒合更加困難。

▲阿嬤遭3惡犬咬傷今進行高壓氧治療。（圖／彰化醫院提供）

家屬心痛地表示，阿嬤雖然意識清楚，但因為劇痛，經常睡不好也吃不下，只能靠點滴支撐體力。他們透露，阿嬤本來就是閒不下來的個性，才會堅持種植韭菜花，家人早已約定好，等到今年6月農田租出去後，就要讓她徹底退休，沒想到還沒等到享福的日子，就發生這樣的意外。

▲彰化埤頭鄉阿嬤遭3狗咬傷。（圖／民眾提供）

為了加快阿嬤的復原速度，彰化醫院高壓氧中心主任蔡卓榮指出，經院內社工訪視後發現，阿嬤的丈夫與獨生子均已過世，目前由媳婦與兩名女兒輪流照護，家庭經濟狀況並不寬裕。雖然因為名下尚有些許農田，無法符合低收入戶資格，但院方不忍家屬在承受心理壓力的同時還要為醫療費煩惱，決定自費提供5次高壓氧治療。

▲彰化醫院高壓氧中心主任蔡卓榮。（圖／彰化醫院提供）

蔡卓榮解釋，高壓氧治療能讓氧氣深入傷口組織，對於這類嚴重外傷特別有幫助。因為當傷口組織缺氧時，白血球的殺菌能力會下降，容易引發感染；透過高壓氧，不僅能直接殺菌、加強白血球的功能，還能幫助抗生素抵達感染部位，有效促進傷口癒合。醫院希望藉由這項醫療協助，能幫助阿嬤撐過身體危機，也避免龐大的醫療負擔拖垮整個家庭。