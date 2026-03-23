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吃臭豆腐搭「2物」可抗氧化！醫曝關鍵吃法：效果更佳

台灣經典小吃臭豆腐，氣味強烈卻深受民眾喜愛，更是華人飲食文化中，發酵食物的代表。

▲台灣經典小吃臭豆腐，氣味強烈卻深受民眾喜愛。

圖文／鏡週刊

台灣經典小吃臭豆腐，氣味強烈卻深受民眾喜愛，更是華人飲食文化中，發酵食物的代表。劉博仁醫師指出，臭豆腐與西方的藍紋乳酪相似，皆透過微生物分解蛋白質，產生氨基酸與獨特風味。不過，想要兼顧美味與健康，關鍵仍在於烹調方式與飲食搭配。

高溫破壞好菌　優先考慮清蒸或煮湯

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營養功能醫學專家劉博仁日前在臉書粉絲專頁分享，臭豆腐屬於優質植物性蛋白來源，富含大豆異黃酮，但健康價值往往取決於烹調方式。他指出，高溫油炸容易破壞好菌，並產生過氧化脂質與糖化終產物（AGEs），增加身體發炎負擔，因此建議若有選擇，可優先考慮清蒸或煮湯料理。

搭配泡菜、蒜泥　延緩油脂吸收、抗氧化　

在搭配方面，常見的台式泡菜使用的的高麗菜富含膳食纖維，有助延緩油脂吸收，若再加入蒜泥，蒜素的抗氧化力也能降低高溫烹調帶來的影響。此外，吃麻辣臭豆腐時應避免喝湯，因為湯頭中往往含有過量的鈉與劣質油脂。

後續飲食平衡　協助身體代謝

劉博仁建議，在享用重口味食物後，可於接下來一至兩餐增加十字花科蔬菜，如花椰菜或芥藍，並補充足夠水分，協助肝臟代謝負擔，讓身體回到平衡狀態。


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