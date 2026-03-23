藍竹縣長初選白熱化　吳敦義夫人蔡令怡挺陳見賢：最穩健人選

▲前副總統吳敦義夫人蔡令怡錄影挺陳見賢。（圖／ETtoday翻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨新竹縣長初選白熱化，前副總統吳敦義的夫人蔡令怡近日親自錄製影片，公開力挺參選人陳見賢。蔡令怡在影片中直言「非常感謝，也非常敬佩陳見賢」，並強調其擁有完整歷練與全方位能力，是當前最穩健、最具治理實力的領導人選。

蔡令怡指出，當年吳敦義擔任中國國民黨主席期間，特別委託陳見賢出任新竹縣黨部主委，展現對其能力的高度信任。而陳見賢在任內成功整合地方力量，輔選縣長、立委及議員選舉，展現深厚的組織實力與地方基礎。

事實上，陳見賢長年深耕新竹縣政，歷練橫跨議會與行政體系。早在吳敦義擔任行政院長期間，陳見賢身為新竹縣議長，即合作投入地方重大建設推動，其中最具代表性的，便是協助推動醫療量能提升。

陳見賢說，回憶當年新竹地區醫療資源不足，整體醫療水準一度落至全國倒數第二，急重症收治能力明顯不足。地方最迫切的需求，不是觀光型醫療，而是一座能夠照顧在地居民、具備500床以上規模、可承擔急重症醫療責任的大型醫院。「讓鄉親生病時，不必再往外縣市奔波，就能在新竹就醫，是最基本的責任。」陳見賢表示，醫療政策不應華而不實，而是要真正解決人民的痛點。

在選戰歷史上，2012年第13任總統、副總統選舉中，陳見賢擔任新竹縣後援會總會長期間，全力輔選馬英九、吳敦義，在新竹縣拿下超過19萬票、得票率65.76%，展現藍營在新竹縣的穩固優勢。

面對未來，陳見賢表示，將以「團結、忠貞、為民」的精神延續國民黨的價值，持續深化新竹縣在交通、醫療、產業與社會福利上的建設，讓城市不只是成長，更是讓人民安心生活的地方。

蔡令怡最後再次強調，陳見賢擁有7年多副縣長的完整歷練，對新竹縣發展脈絡與施政細節都非常熟悉，「如果有機會讓他繼續服務，在鄉親的支持下，新竹縣未來一定會發展得更好、走得更穩。」