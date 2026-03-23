爆紅「楊宗憲芭樂」遭冒名賣水果　枋寮警籲小心詐騙

記者陳崑福／屏東報導

近期爆紅的「楊宗憲艸芭樂」遭不肖人士冒名販售，枋寮警方發現有人盜用青農名義與產品照片，在社群平台兜售來源不明水果，恐誤導消費者受騙，呼籲民眾提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

▲枋寮警方提醒有人假冒「楊宗憲芭樂」招牌行騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府警察局枋寮分局近日接獲情資，指出有不明人士透過網路平台，假冒近期在網路上爆紅的「楊宗憲艸芭樂」品牌名義，對外販售來源不明的芭樂產品，疑似藉此牟取不法利益，已引發警方高度關注。

經初步調查發現，有不法分子利用社群平台Threads，盜用楊姓青年農民的芭樂產品照片、產地資訊及品牌形象，包裝成正宗農場直送進行販售，實際卻可能為來路不明的農產品，甚至品質與來源皆無法查證，消費者一旦購買，不僅可能買到劣質商品，也存在個資外洩或金錢損失風險。

警方指出，此類詐騙手法多利用熱門話題或知名品牌吸引關注，再以價格優惠、限量促銷等話術誘使消費者下單，並透過私訊或不明連結要求付款，增加辨識難度。由於該品牌近期討論度高，容易成為詐騙集團鎖定目標，民眾務必特別留意。

枋寮分局呼籲，購買農產品應選擇合法且可信賴的通路，切勿貪圖過低價格，並應查證品牌來源與產地資訊，避免透過來路不明的連結或私下交易付款。如發現疑似詐騙網站或不明販售訊息，應提高警覺並多方查證，若不慎受騙，應立即報警處理，以保障自身權益。