稱「鄭習會」利多遭藍委打臉　鄭麗文喊經營關係：不是只見一次

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文自認「鄭習會」是對國民黨年底選情的「大利多」，卻引發黨內不滿，台中市長盧秀燕子弟兵、藍委黃健豪直言無法理解，「不要說利多，不要傷害就好了！」國民黨前主席朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤也說，若被貼上標籤，選戰會很辛苦。國民黨主席鄭麗文今（23日）接受專訪時表示，「我不過是反對台獨而已，兩岸就能春暖花開不好嗎？而且不是只是見一次，不可能見一次就能讓累積那麼久的兩岸仇恨不見，而是要經營一個永續的關係。」

鄭麗文今日中午接受網紅歷史哥專訪提到，自己參選黨主席第一個政見，就是主席4年任內要讓國民黨成為支持度第一的大黨，如今已經是第一但與民進黨共列，信任度已經超越民進黨呈黃金交叉，「我不是每天矇著眼睛在做黨主席的，水溫是什麼我比誰都有更直接的感受，這也是為什麼我說兩岸交流與和平，當然是選舉的大利多，難道這不是大家最期待的事情嗎？如果要確認兩岸會往和平的方向走，來自中國大陸領導人習近平的背書表態不重要嗎？」

鄭麗文說，這不可能只有國民黨一廂情願，不然她會被人家笑「鄭麗文整天講和平，人家老共不鳥妳」，所以來自於中共清楚的表態、真正的誠意與善意，怎麼會不重要？這件事是要繼續一步步延續下去的，這也是當時參選黨主席最主要的論述主張與政見，「質疑我的兩岸路線的話，正式因為我受到了壓倒性的支持，因此更不可能選上後就改口，兩岸要穩定和平有什麼問題呢？」

鄭麗文諷刺，還有人說去見習近平會觸怒美國人？川普有說他不想要看到任何人去見習近平嗎？川普也說兩岸不要打仗，並非常重視美中高峰會，為什麼川普可以見習近平？其他人不行呢？賴清德也很想見習啦！兩岸開始正常化營造對話空間，找到和平基石，「我不過是反對台獨而已，這樣兩岸就能春暖花開、對話交流的話不是很好嗎？不是只是見一次，不可能見一次就能讓累積那麼久的兩岸仇恨不見，而是要經營一個永續的關係，穩定努力的方向」。

鄭麗文強調，去見習不會少塊肉，兩岸和平交流是全世界樂見，希望也為區域做出貢獻，因此需要國際社會的支持，怎麼聽都是好事。見到習近平後，台灣人民所有的成就都不會受到影響，希望台灣年輕人都可以勇敢作夢，因為都有可能實現。

