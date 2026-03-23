「機鼻撞爛」近照曝光！客機降落滑行碰撞地面車輛　機場關閉

NEW PHOTO: Air Canada plane badly damaged after collision with fire truck at New York's LaGuardia Airport pic.twitter.com/KeZoncGEsR — BNO News (@BNONews) March 23, 2026

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）22日一架客機降落後滑行前往登機門途中與地面車輛發生碰撞，機場目前已經關閉。依據近距離現場照片，可見飛機機鼻嚴重毀損。

▲客機的機頭、機身翹起懸在空中，機尾位置看似觸地。（圖／達志影像／美聯社）

紐約郵報、商業內幕等報導，這架龐巴迪CRJ-900型飛機當時載有乘客從蒙特婁（Montreal）飛抵紐約，但就在晚間11時40分前不久，飛機與地面消防車輛發生碰撞事故，隨後緊急救援車輛立刻趕到機場4號跑道。

影像顯示，飛機機鼻的位置嚴重損毀，機頭、機身翹起懸在空中。NBC NEWS引述消息指出，當時飛機上載著76名乘客和4名機組人員。

拉瓜迪亞機場目前已經關閉。