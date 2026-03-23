核二三重啟「不需環評」　彭啓明表態依法行政：重要是核安

▲台電核二廠具備重啟條件，是否納入環評，引發朝野議論。（圖／取自台電網站）



記者林育綾／台北報導

總統賴清德日前宣布，核二、核三具備重啟條件，預計本月底將把再運轉計畫送交核安會審查，也讓核電延役是否須納入環境影響評估再度引發討論。對此，環境部長彭啓明表示，既有核電設施延役依目前法規原則上不需辦理環評，「我的態度就是依法行政。」

針對核電延役涉及環評的討論，彭啓明指出，核安會將基於職權及專業進行審查把關，並曾與環境部討論，未來審議核電重啟涉及環境議題時，將邀請環境部共同參與。

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他表示，若外界希望透過修法要求核電延役須辦理環評，環評認定標準的修正應以科學數據為基礎，並進行通盤考量，以及凝聚社會共識後，才可推動。

彭啓明進一步說明，依環評制度立法精神，主要是在預防及減輕開發行為對環境可能造成的衝擊、影響，以達到環境保護目的。然而，核電延役屬於既有核電廠延長使用年限，其核能機組已完成施工建造，原則上並不屬新的開發行為，因此既有設施延役，依目前法規，確實不需辦理環評。

他也強調，核電延役或重啟最重要的關鍵仍在「核安問題」，應由核安目的主管機關基於職權及專業進行審查把關。

▲環境部長彭啓明提到，依照現行法規，核電延役不需環評，自己立場是依法行政。（圖／記者陳家祥攝）

有關核二、核三重啟議題，賴清德日前表示，在立法院通過《核管法》後，經濟部審慎評估認為核二、核三廠具備重啟條件，目前由台電進行相關準備程序，預計本月底提出再運轉計畫送交核安會審議。不過，此說法一出，在野的藍白陣營要求賴清德為過去「非核家園」政策道歉，綠營內部也出現質疑聲浪；泛綠陣營中的反核派，對相關說法表達強烈反彈，不排除透過修正環評相關規定，要求核電廠延役必須納入環評程序，以技術方式延緩核電重啟進程。