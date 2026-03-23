力促戰時要能自產無人機　顧立雄：不期待20萬架能打島嶼防衛作戰

▲國防部長顧立雄、國防部主計局長謝其賢中將23日出席立法院審查軍購條例。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

行政院編列1.25兆國防特別預算採購20萬餘架無人機、1000架無人艇。國防部長顧立雄今（23日）表示，考慮到疊代創新跟科技進展，不會一次採購20萬架，而是分批採購；國軍的需求可能不只20萬架無人機，不可能期待20萬架就能打一場「島嶼防衛作戰」，重點是要在戰時能自主生產，所以產業鏈要做起來，若廠商沒辦法看到「長單」，要怎麼建立產線讓他們進去投資？但軍事專業的藍委陳永康指出，俄烏戰爭跟美伊戰爭的狀況不能完全套用到台灣，像烏克蘭面積是台灣的16.7倍，全是地面作戰，如果美方不提供星鏈，一架無人機都不能用。

立法院外交國防委員會與財政委員會23、25、26日召開聯席會，併案審查行政院1.25兆版、國民黨團3800億+N版、民眾黨團3500億版的軍購特別條例。今會議進行詢答部分，民進黨立委陳俊宇詢問，特別預算編列採購逾20萬架無人機、1000多架艘無人艇，這項採購如何落實非紅供應鏈？為何要藉特別預算帶動國內廠商投入產能研發，而非年度預算？另該項目未被納入，對國戰力影響？

顧立雄表示，在烏俄戰爭跟美伊戰爭凸顯快速建構無人載具不對稱戰力的關鍵重要性。之所以編入特別預算，是考慮到疊代創新跟科技進展，透過無人載具產業發展鏈來提升國防自主能力，所以不會一次採購20萬架，一定是分批採購，例如會要求明年採購規格如何、後年規格如何。假如用年度預算，只能編列多少架，但現有產業鏈要看的是「長單」，要考慮快速疊代創新及要讓廠商看到國軍的需求。

顧立雄指出，國軍的需求可能不只20萬架無人機，不可能期待20萬架就能打一場「島嶼防衛作戰」，重點是要在戰時，像烏克蘭一樣在國內就能自主生產，所以產業鏈要做起來，若廠商沒辦法看到長單，要怎麼建立產線讓他們進去投資？疊代創新部分也要跟世界各國共同研發、技術合作跟轉移，這些也要能讓對方看到未來，「沒看到未來如何願意進來跟你做？」

顧立雄說，現在無人機商用最大市場是中國，所以民主國家要打造非紅供應鏈，所以沒有一定產業規模，如何疊代創新、引進技術？這些都是編入特別預算的重要性。如果可以突破預算額度限制，快速增長戰力、國防自主能力、強化防衛韌性、快速疊代創新，國防部急切期待朝野支持。

答詢民進黨立委李坤城時，顧立雄提到，特別預算中無人機部分，除攻擊型反裝甲無人機有軍購外，其他五款無人機是商購，透過公開招標由國內產製，例如銳鳶二型監偵型無人機是委製中科院。各類型無人機最重要的是「排紅」，主要是讓國內產線能增加，強化國防自主能力；另外會跟友盟進行相關技術合作及轉移，在分批籌購無人機採購計畫，不管哪款，都會考慮到國際無人機發展趨勢，並進行必要合作跟研發。

但陳永康質詢表示，絕對支持無人機，但俄烏戰爭跟美伊戰爭的狀況不能完全套用到台灣。烏克蘭面積是台灣的16.7倍，全是地面作戰，如果美方不提供星鏈，一架無人機都不能用；伊朗面積是台灣的45倍，是因為中共提供北斗。但我方兩個都沒有，無人機除軍購大無人機及中科院自製外，其他屬於消耗型、小型無人機，到戰時沒有指揮頻道，這部分希望國防部跟廠商加強，把敘述清楚，「消耗型沒關係，自毀也可以」，但操作手什麼等級、什麼通訊傳回來畫面都沒提，都只提到載台。