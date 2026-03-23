長輩想好「無牌位祭拜」葬禮　卻憂子孫1狀況！禮儀師：一定騙人的

▲台北市殯葬處環保葬區，有富德公墓詠愛園、落羽之丘、陽明山公墓臻善園，圖為樹葬葬區。（圖／台北市殯葬處提供）

網搜小組／劉維榛報導

不少人開始深思，以後孩子不掃墓該怎麼辦？一名網友坦言，想選擇環保葬、無牌位、無祭拜以減輕子女負擔，卻又擔心此舉影響後代運勢及自身身後事。文章曝光後，有網友分享家人採用新式葬法後生活一切如常，並無任何負面影響。專家也指出，環保葬出於自願，不會對後代造成不良影響。

一名網友在Threads表示，自己最近有個非常矛盾的心情，想要選擇環保葬，無牌位、無祭拜，減少後代的負擔，不過內心卻總是無法放下擔心：「我怕這樣會影響子女的運氣，也擔心自己死後的日子過得不好，心裡還是有些忐忑。」

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文章曝光後，網友紛紛坦言放寬心，「有牌位、沒牌位，都不會影響小孩心中的排位，只要活著時，給夠足以回味的故事，留下的回憶才是真正幸福的存在。至於死後的影響？這是活著的人的課題，死都死了，別煩惱了」、「現在很多人不婚或不生了，將來可能也沒有影響到後代的說法了」、「顧好自己就好，各人業障各人了。多為自己積福德就好」、「活著才會影響，在人世間有能力或沒有能力給的，才是最真實的」。

也有過來人分享，「公婆離開8年，都是環保葬，我們過的很好，也不用掃墓，請放心會影響後代的運這件事，我想應該是不會有問題。 環保葬是我婆婆生前的遺願，捨棄人世間的繁文縟節，瀟灑的離開，我們都覺得她很有智慧」。

自願環保葬！殯葬業解惑：對子女運勢無影響，無需擔憂

留言串之中，一名禮儀師直呼，「不用擔心會影響到子女後輩的運，我從來沒聽過任何環保葬之後家屬回來跟我反應他們家發生什麼運不好的問題，如果您有遇到禮儀公司這樣說那一定是騙人的，因為他沒賺到骨灰罐的錢」；另一名專職撿骨師也解釋，「有所謂影響後代子孫問題的，大部分是先人的執著與被強迫， 你既然自己決定要環保葬是自願，就沒有被強迫的問題也就沒有影響後代的問題」。