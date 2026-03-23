　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長輩想好「無牌位祭拜」葬禮　卻憂子孫1狀況！禮儀師：一定騙人的

▲▼台北市殯葬處環保葬區，目前共有富德公墓詠愛園、落羽之丘，以及陽明山公墓臻善園，圖為樹葬葬區。（圖／台北市殯葬處提供）

▲台北市殯葬處環保葬區，有富德公墓詠愛園、落羽之丘、陽明山公墓臻善園，圖為樹葬葬區。（圖／台北市殯葬處提供）

網搜小組／劉維榛報導

不少人開始深思，以後孩子不掃墓該怎麼辦？一名網友坦言，想選擇環保葬、無牌位、無祭拜以減輕子女負擔，卻又擔心此舉影響後代運勢及自身身後事。文章曝光後，有網友分享家人採用新式葬法後生活一切如常，並無任何負面影響。專家也指出，環保葬出於自願，不會對後代造成不良影響。

一名網友在Threads表示，自己最近有個非常矛盾的心情，想要選擇環保葬，無牌位、無祭拜，減少後代的負擔，不過內心卻總是無法放下擔心：「我怕這樣會影響子女的運氣，也擔心自己死後的日子過得不好，心裡還是有些忐忑。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，網友紛紛坦言放寬心，「有牌位、沒牌位，都不會影響小孩心中的排位，只要活著時，給夠足以回味的故事，留下的回憶才是真正幸福的存在。至於死後的影響？這是活著的人的課題，死都死了，別煩惱了」、「現在很多人不婚或不生了，將來可能也沒有影響到後代的說法了」、「顧好自己就好，各人業障各人了。多為自己積福德就好」、「活著才會影響，在人世間有能力或沒有能力給的，才是最真實的」。

也有過來人分享，「公婆離開8年，都是環保葬，我們過的很好，也不用掃墓，請放心會影響後代的運這件事，我想應該是不會有問題。 環保葬是我婆婆生前的遺願，捨棄人世間的繁文縟節，瀟灑的離開，我們都覺得她很有智慧」。

自願環保葬！殯葬業解惑：對子女運勢無影響，無需擔憂

留言串之中，一名禮儀師直呼，「不用擔心會影響到子女後輩的運，我從來沒聽過任何環保葬之後家屬回來跟我反應他們家發生什麼運不好的問題，如果您有遇到禮儀公司這樣說那一定是騙人的，因為他沒賺到骨灰罐的錢」；另一名專職撿骨師也解釋，「有所謂影響後代子孫問題的，大部分是先人的執著與被強迫， 你既然自己決定要環保葬是自願，就沒有被強迫的問題也就沒有影響後代的問題」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 5943 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
前女團成員「暴肥10公斤」　發狠瘦身...美成這樣太驚人
伊朗發行「1000萬」面額新鈔　換算只值7美元
記憶體群聯遭爆大咖入股！公司喊「長期評估」　股價跌半根
雙眼挖掉　命案現場「待人坑」傳說曝
「機鼻撞爛」近照曝光！　紐約機場關閉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華航攜手Marc Jacobs推機上旅行包　3/28起布拉格航線亮相

只用台灣產番茄！老牌番茄醬成分超單純　網狂讚：每個字都看得懂

高鐵「白沙屯媽祖進香」加開10班次　後天開放購票

長輩想好「無牌位祭拜」葬禮　卻憂子孫1狀況！禮儀師：一定騙人的

好市多「兒童卡丁車」特價出清！大人實測超好玩：真的會飄移

巴毛律師換腎1年！熬過「18小時大刀」曝近況：真的蠻辛苦

便秘猝死是真的！醫：馬桶上「這個動作最危險」

綠營反核浪費錢又破壞環境！醫點名「廢核學者道歉」：都死光啦？

廚房水槽滑膩飄惡臭？「丟1元」就搞定？專家揭超神原理

「加蛋15元成常態」居然沒人吵　網曝1小吃也沒降價：賺爛了

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

諷賴清德打臉罷團、綠委與卓榮泰　黃國昌：應以民進黨主席道歉

北市車禍

理賠談不攏！高雄「3長輩」組團衝保險公司　噴紅漆、砸蛋洩憤

華航攜手Marc Jacobs推機上旅行包　3/28起布拉格航線亮相

只用台灣產番茄！老牌番茄醬成分超單純　網狂讚：每個字都看得懂

高鐵「白沙屯媽祖進香」加開10班次　後天開放購票

長輩想好「無牌位祭拜」葬禮　卻憂子孫1狀況！禮儀師：一定騙人的

好市多「兒童卡丁車」特價出清！大人實測超好玩：真的會飄移

巴毛律師換腎1年！熬過「18小時大刀」曝近況：真的蠻辛苦

便秘猝死是真的！醫：馬桶上「這個動作最危險」

綠營反核浪費錢又破壞環境！醫點名「廢核學者道歉」：都死光啦？

廚房水槽滑膩飄惡臭？「丟1元」就搞定？專家揭超神原理

「加蛋15元成常態」居然沒人吵　網曝1小吃也沒降價：賺爛了

新竹尖石絕美隱世秘境！高山「森林玻璃屋」視野廣納整片樹海

AI自動化研究突破極限　AI大神Karpathy：已能超越人類判斷

東北虎進村「逛吃」由保險公司買單　村民與虎共存：習慣了

華航攜手Marc Jacobs推機上旅行包　3/28起布拉格航線亮相

清心福全推愚人節飲料「荔枝白」　拉拉褲杯套只送不賣

八點檔男星「男上女下」被正宮目睹！遭誤會激烈親密…真相曝光了

只用台灣產番茄！老牌番茄醬成分超單純　網狂讚：每個字都看得懂

兒童節午安枕傳異味有坑洞！彰化市公所急送檢：若有毒全面回收

伊朗發行「1000萬」面額新鈔　換算只值7美元

綠北市長人選再等等！黨中央邀立委議員討論　「讚鄭麗君是首選」　　

【下次送牠爬101XD】豬鼻蛇把自己卡進窗溝扭來扭去往上登頂！

生活熱門新聞

加油塞爆「駕駛說真實想法」　律師：突破我盲腸

今變天！　2波鋒面接力

辣模遊日驚魂！下飛機口袋竟多出中國身分證

嗆青鳥遭出征！紅茶巴士闆娘火速道歉

2波冷空氣　圖看快速變天雨4天

去埃及旅遊「要帶原子筆」？過來人曝超多好處

拆開整袋泡麵「妹子只買1包走人」！真相曝光

出國注意！帶「這款泡麵」回台恐噴100萬

玩皮克敏日行萬步很健康？醫：7千就夠

「4星座」週三迎暴雨！　最新吉凶運勢出爐

大回暖！　下波「雨最多」時間曝

被質疑杜拜巧克力「摻點心麵」當內餡！店家提告

李安愛店撐不住！台南50年老友小吃貼頂讓

中度磁暴持續影響24小時　導航無線電恐中斷

更多熱門

相關新聞

3月23日星座運勢／水瓶兩情相悅　獅子彩券中獎

3月23日星座運勢／水瓶兩情相悅　獅子彩券中獎

小孟老師每日星座運勢解析，3月23日如下：

「4星座」週三迎暴雨！　最新吉凶運勢出爐

「4星座」週三迎暴雨！　最新吉凶運勢出爐

3月22日星座運勢／金牛發揮創業才能

3月22日星座運勢／金牛發揮創業才能

水逆結束　「4星座」運勢大復活！

水逆結束　「4星座」運勢大復活！

「春分」4生肖翻盤洗牌！

「春分」4生肖翻盤洗牌！

關鍵字：

環保葬運勢樹葬後代子孫後事

讀者迴響

熱門新聞

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

幫外甥出頭變挖眼虐殺！主嫌妻低調現身還原過程

「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖

不只核武石油！伊朗手上還有這王牌

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

伊朗外長不甩警告　川普一句話回應

賈斯汀醉駕被捕畫面首曝光！走直線狂晃喊「好難」

加油塞爆「駕駛說真實想法」　律師：突破我盲腸

美國務院發布全球警示

王韡蒨抗癌4年辭世　淋巴癌6大警訊一次看

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

今變天！　2波鋒面接力

更多

最夯影音

更多
子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ
余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面