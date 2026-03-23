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凌晨遇「便衣警察」按鈴　要求調閱監視器！網指2疑點：高機率假的

▲▼租屋,雅房,套房,房門（圖／記者劉維榛攝）

▲警察要求交出監視器畫面。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，晚上凌晨1點半，家中突然響起門鈴聲，兩名自稱便衣警察的人聲稱附近有小偷闖入民宅，要求提供家中監視器畫面。由於事發突然，該名女網友未加懷疑便提供了監視器內容，但事後開始覺得有些不對勁，「這個時間按門鈴，又沒帶證件，這樣是正常的嗎？」對此，網友直呼很可疑。

便衣警察半夜上門索取監視器畫面

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女網友在Dcard發文，當時大約是凌晨1時30分左右，家中忽然響起門鈴，打破了她和家人熟睡的寧靜。兩名自稱便衣警察的男子表示，附近發生了小偷闖入民宅偷竊，並要求調閱監視器畫面。原PO要求對方出示證件，但對方表示沒有帶，並以無線電與「學長」聯絡確認身份，證明自己的警察身分。

隨後，原PO提供監視器畫面，「我們還是有拿手機監視器內容給他們看，但結果不是小偷，他們就先回去了。」事後，原PO越想越不對，「凌晨一點多這個時間，上門按門鈴，又沒帶證件，這樣是正常的嗎？」

貼文曝光，網友認為怪怪的，「有沒有可能他們就是小偷，來踩點看有沒有人在家，順便看監視器有沒有拍到他們」、「沒穿制服、沒證件自稱警察，我會當下打110確認，誰知道他是不是假的，即便有無線電對講機也有可能是假的，萬一是假的，讓他進來會很危險」、「便衣又沒有證件，超奇怪吧」。

根據《警察職權行使法》第4條規定，警察行使職權時的程序正當性，警察應著制服或出示證件表明身分，並應告知事由，若未遵守規定，人民有權拒絕。

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