　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄越南情侶裸身倒臥床上雙亡　疑「提親遭反對」起殺機

▲▼岡山外勞命案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲岡山一對越南籍情侶今天凌晨被發現陳屍在租屋處。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市岡山區一對越南籍情侶今（23）日凌晨被發現陳屍租屋處床上，女子全身赤裸、男子僅穿短褲，兩人胸腹皆有刀傷，床邊還留有兇刀，警方初步勘查現場未見打鬥痕跡，也無外力侵入跡象，案情詭譎，疑似情殺或相約輕生，正全力釐清中。

警方指出，岡山分局於凌晨2時許接獲報案，指協仁街一處套房內有男女倒臥床上。警消到場後發現兩人已明顯死亡，未送醫。經查，死者為30歲阮姓女子與32歲劉姓男子，為情侶關係，雙雙陳屍床鋪，現場瀰漫血腥氣息。

據了解，阮女案發前曾告知弟弟要前往男友住處拿衣物，未料之後失聯。胞弟察覺有異前往查看，發現房門反鎖，入內後驚見兩人躺在床上，掀開棉被赫見男子趴在女子身上，兩人早已氣絕身亡，床邊地上還有一把刀，嚇得立刻報警。

▲▼岡山外勞命案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

警方初步勘查發現，兩人胸腹均有刀傷，但屋內未見翻動或打鬥痕跡，門窗亦無遭破壞情形，初步排除有第三人闖入涉案的可能。至於確切死因與行兇過程，仍有待檢警進一步相驗釐清。

據了解，兩人曾於今年農曆年返越南提親，但遭女方家人反對。是否因感情受挫釀成悲劇，不排除兩人相約走上絕路，或男方持刀行兇後再自戕，成為辦案重點方向，目前警方已封鎖現場採證，並調閱周邊監視器追查兩人生前行蹤，全案已報請橋頭地檢署檢察官相驗。

鄰居表示，案發的透天厝裡面住的都是外籍移工，他們偶而會在休假時相約唱歌、喝酒「有點吵」，但不清楚裡面住的是什麼人，今天凌晨也沒聽到吵架聲或喧鬧聲，直到一早一堆警察來了才知道發生大事。住同一棟樓的另一位移工也表示大家「很少往來」，各過各的，所以不清楚發生什麼事。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 5943 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
前女團成員「暴肥10公斤」　發狠瘦身...美成這樣太驚人
伊朗發行「1000萬」面額新鈔　換算只值7美元
記憶體群聯遭爆大咖入股！公司喊「長期評估」　股價跌半根
雙眼挖掉　命案現場「待人坑」傳說曝
「機鼻撞爛」近照曝光！　紐約機場關閉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

兒童節午安枕傳異味有坑洞！彰化市公所急送檢：若有毒全面回收

彰化公墓火警頻傳！連燒4天消防奔命　居民怒：肺都吸壞了

嘉義路口車禍！砂石車衝進玉米田「翹孤輪」　母女、夫妻4傷送醫

台64線3車追撞！「BMW、聯結車、拖吊車」連環撞　1駕駛送醫

農試所嚴正澄清：未在社群販售山竹　籲民眾嚴防詐騙

未注意限高4M　桃園貨櫃車闖不過涵洞直接「躺平」

清寒嬤遭3惡犬撕咬！200多處傷口見骨　彰化醫院伸援手

快訊／32歲男騎機車「硬闖總統府」　遭哨崗憲兵攔截壓制

爆紅「楊宗憲芭樂」遭冒名賣水果　枋寮警籲小心詐騙

快訊／中山女高退休師遭外甥刺死　兇嫌一審判無期！夫握遺照落淚

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

諷賴清德打臉罷團、綠委與卓榮泰　黃國昌：應以民進黨主席道歉

北市車禍

理賠談不攏！高雄「3長輩」組團衝保險公司　噴紅漆、砸蛋洩憤

兒童節午安枕傳異味有坑洞！彰化市公所急送檢：若有毒全面回收

彰化公墓火警頻傳！連燒4天消防奔命　居民怒：肺都吸壞了

嘉義路口車禍！砂石車衝進玉米田「翹孤輪」　母女、夫妻4傷送醫

台64線3車追撞！「BMW、聯結車、拖吊車」連環撞　1駕駛送醫

農試所嚴正澄清：未在社群販售山竹　籲民眾嚴防詐騙

未注意限高4M　桃園貨櫃車闖不過涵洞直接「躺平」

清寒嬤遭3惡犬撕咬！200多處傷口見骨　彰化醫院伸援手

快訊／32歲男騎機車「硬闖總統府」　遭哨崗憲兵攔截壓制

爆紅「楊宗憲芭樂」遭冒名賣水果　枋寮警籲小心詐騙

快訊／中山女高退休師遭外甥刺死　兇嫌一審判無期！夫握遺照落淚

新竹尖石絕美隱世秘境！高山「森林玻璃屋」視野廣納整片樹海

AI自動化研究突破極限　AI大神Karpathy：已能超越人類判斷

東北虎進村「逛吃」由保險公司買單　村民與虎共存：習慣了

華航攜手Marc Jacobs推機上旅行包　3/28起布拉格航線亮相

清心福全推愚人節飲料「荔枝白」　拉拉褲杯套只送不賣

八點檔男星「男上女下」被正宮目睹！遭誤會激烈親密…真相曝光了

只用台灣產番茄！老牌番茄醬成分超單純　網狂讚：每個字都看得懂

兒童節午安枕傳異味有坑洞！彰化市公所急送檢：若有毒全面回收

伊朗發行「1000萬」面額新鈔　換算只值7美元

綠北市長人選再等等！黨中央邀立委議員討論　「讚鄭麗君是首選」　　

康康嗆聲胡瓜、歐弟　「沒唱歌收視也贏」

社會熱門新聞

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

幫外甥出頭變挖眼虐殺！主嫌妻低調現身還原過程

「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

男雙眼遭挖空陳屍百果山　2主嫌羈押禁見

即／高雄雙屍案！情侶滿身血慘死

快訊／上班快改道！　國1「5車追撞」塞爆

50家業者好憂心！　解約恐賠20萬

砸店禮儀公司　8黑衣惡煞早上揮棒晚上到案

獨／嗆知名網紅「去吃屎」　顧問公司老闆慘了

獨／帥警被記「劣蹟」卡官司8年害慘他

即／內湖富二代當街持刀弒姨　一審判無期

男遭削臉挖眼棄屍「待人坑」　凶手殘暴動機曝　

百果山男屍雙眼遭挖空！高大成：只有3個理由

更多熱門

相關新聞

高雄越南情侶倒血泊雙亡　女死者胞弟哀痛認屍

高雄越南情侶倒血泊雙亡　女死者胞弟哀痛認屍

高雄市岡山區今（23）日發生一起雙屍命案，一對越南籍情侶雙雙陳屍在租屋處床上，2人被發現時胸腹部都有嚴重刀傷。警方調查，阮女、劉男曾在過年期間回鄉，劉男上門提親遭女方家長拒絕，阮女事後便有意分手，疑因此引來殺機。檢警上午於殯儀館進行相驗，阮女的弟弟、劉男堂哥到場，不過因中文不流利，面對媒體詢問幾乎不發一語。

即／高雄雙屍案！情侶滿身血慘死

即／高雄雙屍案！情侶滿身血慘死

男雙眼遭挖空陳屍百果山　2主嫌羈押禁見

男雙眼遭挖空陳屍百果山　2主嫌羈押禁見

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

彰化男陳屍百果山！臉遭削爛、眼珠挖空

彰化男陳屍百果山！臉遭削爛、眼珠挖空

關鍵字：

高雄岡山越南情侶命案情殺

讀者迴響

熱門新聞

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

幫外甥出頭變挖眼虐殺！主嫌妻低調現身還原過程

「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖

不只核武石油！伊朗手上還有這王牌

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

伊朗外長不甩警告　川普一句話回應

賈斯汀醉駕被捕畫面首曝光！走直線狂晃喊「好難」

加油塞爆「駕駛說真實想法」　律師：突破我盲腸

美國務院發布全球警示

王韡蒨抗癌4年辭世　淋巴癌6大警訊一次看

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

今變天！　2波鋒面接力

更多

最夯影音

更多
子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ
余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面