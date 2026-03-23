高雄越南情侶裸身倒臥床上雙亡　疑「提親遭反對」起殺機

▲岡山一對越南籍情侶今天凌晨被發現陳屍在租屋處。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市岡山區一對越南籍情侶今（23）日凌晨被發現陳屍租屋處床上，女子全身赤裸、男子僅穿短褲，兩人胸腹皆有刀傷，床邊還留有兇刀，警方初步勘查現場未見打鬥痕跡，也無外力侵入跡象，案情詭譎，疑似情殺或相約輕生，正全力釐清中。

警方指出，岡山分局於凌晨2時許接獲報案，指協仁街一處套房內有男女倒臥床上。警消到場後發現兩人已明顯死亡，未送醫。經查，死者為30歲阮姓女子與32歲劉姓男子，為情侶關係，雙雙陳屍床鋪，現場瀰漫血腥氣息。

據了解，阮女案發前曾告知弟弟要前往男友住處拿衣物，未料之後失聯。胞弟察覺有異前往查看，發現房門反鎖，入內後驚見兩人躺在床上，掀開棉被赫見男子趴在女子身上，兩人早已氣絕身亡，床邊地上還有一把刀，嚇得立刻報警。

警方初步勘查發現，兩人胸腹均有刀傷，但屋內未見翻動或打鬥痕跡，門窗亦無遭破壞情形，初步排除有第三人闖入涉案的可能。至於確切死因與行兇過程，仍有待檢警進一步相驗釐清。

據了解，兩人曾於今年農曆年返越南提親，但遭女方家人反對。是否因感情受挫釀成悲劇，不排除兩人相約走上絕路，或男方持刀行兇後再自戕，成為辦案重點方向，目前警方已封鎖現場採證，並調閱周邊監視器追查兩人生前行蹤，全案已報請橋頭地檢署檢察官相驗。

鄰居表示，案發的透天厝裡面住的都是外籍移工，他們偶而會在休假時相約唱歌、喝酒「有點吵」，但不清楚裡面住的是什麼人，今天凌晨也沒聽到吵架聲或喧鬧聲，直到一早一堆警察來了才知道發生大事。住同一棟樓的另一位移工也表示大家「很少往來」，各過各的，所以不清楚發生什麼事。

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