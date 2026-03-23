紐約機場客機撞消防車　傳釀2死70傷！塔台狂喊「停下來」音檔曝光

▲ 紐約拉瓜迪亞機場驚傳客機撞上地面車輛（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）22日晚間驚傳一架加拿大地區航空公司爵士航空（Jazz Aviation LP）客機在跑道上滑行時，與消防車發生碰撞，傳出已造成2死70傷。網路曝光的通話內容中，塔台管制人員數度要求消防車「停下來」仍未能阻止意外發生，目前機場已完全關閉。

Pure chaos at LGA - LaGuardia, NY just now. The airport is closed. It sounds like a vehicle has collided with an airplane.



Audio via @theATCapp pic.twitter.com/urhUb2iJOe — Thenewarea51 (@thenewarea51) March 23, 2026

ATC錄音檔可聽見拉瓜迪亞機場交通一片混亂，事發前消防車向塔台要求通過4號跑道，塔台答應後要求一架正在轉彎的邊疆航空飛機停下，隨後急忙改口要消防車停下，連喊了7次Stop仍未能避免碰撞。

事發後塔台先是要求另一架準備降落的飛機重飛，接著呼叫撞車的爵士航空646班機，「我看見你撞到一輛車，就停在那裡，我知道你不能動」，並稱已有車輛前往處理。

根據《紐約郵報》，碰撞導致車上4名消防員重傷，現場畫面可見客機機頭嚴重損毀，機身傾斜在半空中。這架龐巴迪CRJ-900型飛機上載有100名乘客，目前仍在評估乘客受傷情形。