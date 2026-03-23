不甩美國最後通牒　陸官媒：「伊朗徹底豁出去」6結局全球難倖免

▲ 美國總統川普的威脅無法讓伊朗接受。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中東局勢已走到懸崖邊緣。美國總統川普向伊朗發出最後48小時通牒，限令伊朗開放荷莫茲海峽，否則將摧毀伊朗境內所有發電廠。大陸官媒「牛彈琴」分析指出，伊朗已經「徹底豁出去」，不僅強硬回擊美方開出的投降式條件，更準備以「玉石俱焚」的手段反擊，並且分析6種會發生的情況，最終是全世界都無法倖免這場災難，世界經濟嚴重衰退。

針對川普48小時最後通牒，要求伊朗開放荷莫茲海峽，否則將襲擊並摧毀伊朗「各類發電廠」。伊朗也回應，如果美國這麼做，將毫不客氣反擊。中東局勢關鍵命運倒數計時，只知道結果可能朝向更壞方向走。

大陸官媒《新華社》旗下新媒體平台「牛彈琴」今（23）日發文分析，標題是「伊朗徹底豁出去」，面對美國的威脅，伊朗軍方隨後發佈衛星地圖，列出了可能襲擊的各國發電站、海水淡化廠。立即採取四項報復行動有，完全關閉荷莫茲海峽、摧毀以色列所有能源與資訊基建、剷除中東地區所有美資公司，並打擊設有美軍基地的國家電力系統。

「牛彈琴」稱，「當退無可退，便只剩下同歸於盡一條路。如果伊朗沒有電用，那整個中東將一片漆黑；如果伊朗沒有水喝，那整個中東一起渴死。」

在外交對峙上，雙方開出的條件完全沒有交集。美方要求伊朗停止核計畫、限制導彈數量至1000枚以下，並停止資助真主黨等代理人，對伊朗而言等同於「無條件投降」；伊朗反過來要求美方確保不再發動戰爭、撤離中東軍事基地，並向伊朗支付侵略賠償。

「牛彈琴」也表示，互相要求對方先投降，根本是「雞同講講」。雙方都退無可退的情況下，戰爭似乎已從選項變成了代價的起點。伊朗軍方更是宣稱作戰方針，已由防禦轉向進攻，並相應調整戰場戰術，準備給美以聯軍創造更多「驚喜」。

▲伊朗的報復，不只是報復美國，也拖垮全世界。（圖／路透）

「牛彈琴」進一步分析伊朗已經「殺瘋了」背後的政治與經濟算盤。第一，全球看得很清楚，現在是美國想找台階下，伊朗「不想談、也沒法談」。在最高領袖遭襲擊、國家付出慘痛代價後，若答應美方的投降條件，對伊朗新領導層而言無異於政治自殺。

「牛彈琴」指出，不排除伊朗以後在荷莫茲海峽收費，一艘油輪一次收費200萬美元，等同於戰爭賠償，如果川普不妥協不答應，結果「可能會走上一條無盡的道路，冒著賭博失去整個政治生涯的風險」。

戰爭若爆發，「牛彈琴」也表示，現在最瑟瑟發抖的是富裕的海灣國家，國際油價預計將從每桶110美元飆升至150美元，科威特與沙烏地阿拉伯將面臨70%至90%的供水危機。這種「同歸於盡」的代價，將讓全球經濟陷入嚴重衰退。

第二，美國進退兩難。牛彈琴繼續分析，「打，伊朗又打不死；退，自己可以宣佈贏了，而且贏麻了。但只要伊朗還控制著荷莫茲海峽，全世界都清楚，美國其實輸了，而且輸得很徹底。」

第三，如果川普真的兌現承諾打伊朗，結果十分慘烈。6種結局一起發生：美國襲擊伊朗電網9000萬伊朗人斷電；伊朗必定報復，海灣很多基礎設施、發電廠、海水淡化廠遭殃；一夜之間，國際油價將從每桶110美元漲到150美元；科威特失去90%供水，沙特阿拉伯失去70%供水，水危機蔓延整個中東；美國汽油價格也將暴漲，美國人怨聲載道；最後，全世界都無法倖免，世界經濟嚴重衰退……。

「牛彈琴」最後總結，「就問川普敢不敢？」已經聽見伊朗革命衛隊發言人佐勒法加里，直接用伊朗口音的英語嘲嘲諷「嘿，川普，你被炒魷魚了！你肯定聽過這句話。感謝你對此事的關注！」