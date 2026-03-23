快訊／中山女高退休師遭外甥刺死　兇嫌一審判無期！夫握遺照落淚

▲中山女高退休國文名師譚家化遭外甥朱禹治刺殺身亡，朱男遭判無期徒刑。（資料圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

中山女高退休國文名師譚家化遭外甥刺殺亡，經士林地院國民法官法庭一週密集審理後，今（23）日宣判，被告朱禹治依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身。始終未缺席的譚夫與子女當庭潸然落淚，譚夫更手持亡妻照片靜靜聽判，彷彿盼她親耳聽見這一刻，現場氣氛哀戚動人，令人心碎不已，連公訴檢察官也忍不住紅了眼眶、落下男兒淚。

由於評議較晚結束，法院僅宣示主文，詳細的判決事實認定與法律適用理由仍待判決書完成後公布。

全案起源於，2023年11月29日上午10時許，朱男攜帶預先購買、長約20.5公分的水果刀埋伏在譚家化住處附近，上午10時49分見她外出至郵局匯款後返家，竟抓住頭髮拖行數公尺，隨即持刀朝胸口猛刺多刀，其中一刀刺穿心臟。3名路人聽見慘叫聲上前制止，朱男才停手，並坐在花圃旁抽菸，看著阿姨倒地。譚家化送醫後仍宣告不治。

令人心碎的是，譚家化生前對這名外甥疼愛有加，曾多次帶他出國旅遊，視如己出。因朱男幼年時，母親工作繁忙，常由譚家化帶著他外出遊玩照顧，未料多年後卻死於姪子刀下。

案發後，譚家人始終無法理解為何遭至親殺害，甚至為尋求答案而前往「觀落陰」，希望能從另一個世界得到原因，但仍得不到解答，悲痛難以言喻。

開庭審理期間，檢方指出朱男家境優渥，卻因揮霍金錢、缺錢購買毒品而行兇，動機冷酷。被告辯護人則主張其患有邊緣型人格障礙，請求減刑。

然而，八里療養院鑑定報告指出，朱男雖有邊緣型人格及毒品成癮情形，但行兇當下並未受幻覺或妄想干擾，主要是出於憤怒情緒，仍具相當辨識能力。

公訴檢察官劉畊甫更當庭反駁，強調性傾向受挫不能成為殺人的理由，且朱男案發時帳戶仍有10萬餘元，顯示犯行並非一時失控，而是預謀行動，屬於「絕對的惡」。

公訴檢察官甚至引述家屬筆錄指出，譚夫形容妻子「人好、運動好、品格好、讀書好」，待人寬厚從未聽聞負評，甚至學校擬頒榮譽獎項時，她也婉拒讓給後進。案發當天，她原本準備出門做公益，丈夫至今仍悔恨當時沒有陪她出門。

國民法官法庭評議後，判處無期徒刑、褫奪公權終身。被害家屬的訴訟代理人林帥孝律師表示，雖然一審判決屬重刑，但家屬仍希望判處死刑，待收到判決書後再研議是否上訴；另民事求償也將持續進行，盼為家屬討回公道。

76歲的譚家化在中山女高任教長達31年，退休後仍投入教育改革與課綱調整，並與同為名師的丈夫受邀赴陸講授《論語》，在教育界備受敬重。

知名主持人陶晶瑩案發後不捨表示，死者是她高中時期的國文老師，教學認真且說話風趣。不敢相信「一個那麼開朗的人，一定能長命百歲；孰料這樣的一個好人，竟死在她疼愛的晚輩手中，因為吸毒要錢未果，將一位作育英才無數的良師刺死在街頭。」

陶晶瑩更感嘆，除了難過更感到無能為力，「為什麼？為什麼會這樣？這麼好的一個人，最後卻遭遇如此殘忍的結束？」並哀悼表示：「譚老師，願你離苦得樂，也希望祢知道大家對你的愛和感謝。」