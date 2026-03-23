快訊／紐約機場「飛機碰撞消防車」現場畫面曝光　傳多人傷

▲紐約拉瓜地亞機場驚傳飛機與消防車輛發生碰撞。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）22日晚間發生飛機在跑道上與消防車輛碰撞的意外事故，外傳多人受傷。

BNO NEWS指出，事件中的飛機是加拿大航空（Air Canada）旗下飛機。另據路透，美國聯邦航空總署（FAA）已發布通知，要求機場所有飛機停飛。

另據紐約郵報，事發於當地22日晚間，飛機在機場的第四跑道與地面車輛發生碰撞。根據Citizen App拍攝到的畫面，事故發生後，緊急救援車輛迅速趕到現場。影像顯示飛機機鼻嚴重損毀，據信有多人受傷，但傷勢嚴重程度尚待確認。

BREAKING: Several injuries after Air Canada plane and firetruck collide on runaway at New York's LaGuardia Airport pic.twitter.com/cO6u5HD1YA — BNO News (@BNONews) March 23, 2026



