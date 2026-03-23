北市東區服飾店遭蛋洗！離職女激動爆粗口　挨告誹謗恐嚇等3罪

▲黃女因不滿勞保投保爭議，持雞蛋蛋洗前東家遭業者提告。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

17日18時許，北市大安區敦化南路派出所接獲報案，指轄區忠孝東路四段一間服飾店發生糾紛。警方到場後發現黃女（48歲）因勞保退保問題與店家發生爭執，服飾店面遭黃女丟雞蛋蛋洗，黃女情緒激動，認為業者滿口胡言，甚至當場怒嗆業者所言屬實的話：「我就吃你的懶！」業者對在場警員表達提告意願，對黃女提出恐嚇、公然侮辱等多項告訴。



大安警方調查，黃女為該店離職員工，日前往其他公司求職時，發現勞保仍掛在原任職店家名下，認為前雇主未辦理退保有意刁難，遂返回店內理論。過程中，黃女情緒激動，丟擲多顆雞蛋蛋洗服飾店面。





接著再對古姓負責人（32歲）及店內人員以三字經等言詞辱罵，並出言「你們出入要小心一點」等語，轄區大安分局敦南所獲報後派員到場處理，警方立即帶回黃女調查釐清。



經初步了解，雙方糾紛涉及勞保退保程序及勞資爭議，店家表示將依法提出誹謗、公然侮辱、恐嚇等多項罪名。警方依規定受理，全案詢後將黃女依涉3項罪嫌函送台北地方檢察署偵辦。警方藉此案例呼籲，民眾若遇勞資爭議應循勞政主管機關及合法程序處理，避免情緒性行為衍生糾紛，影響公共秩序並吃上刑責。

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