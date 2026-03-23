　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市東區服飾店遭蛋洗！離職女激動爆粗口　挨告誹謗恐嚇等3罪

▲黃女因不滿勞保投保爭議，持雞蛋蛋洗前東家遭業者提告。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃女因不滿勞保投保爭議，持雞蛋蛋洗前東家遭業者提告。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

17日18時許，北市大安區敦化南路派出所接獲報案，指轄區忠孝東路四段一間服飾店發生糾紛。警方到場後發現黃女（48歲）因勞保退保問題與店家發生爭執，服飾店面遭黃女丟雞蛋蛋洗，黃女情緒激動，認為業者滿口胡言，甚至當場怒嗆業者所言屬實的話：「我就吃你的懶！」業者對在場警員表達提告意願，對黃女提出恐嚇、公然侮辱等多項告訴。

大安警方調查，黃女為該店離職員工，日前往其他公司求職時，發現勞保仍掛在原任職店家名下，認為前雇主未辦理退保有意刁難，遂返回店內理論。過程中，黃女情緒激動，丟擲多顆雞蛋蛋洗服飾店面。

▲黃女因不滿勞保投保爭議，持雞蛋蛋洗前東家遭業者提告。（圖／記者張君豪翻攝）

接著再對古姓負責人（32歲）及店內人員以三字經等言詞辱罵，並出言「你們出入要小心一點」等語，轄區大安分局敦南所獲報後派員到場處理，警方立即帶回黃女調查釐清。

經初步了解，雙方糾紛涉及勞保退保程序及勞資爭議，店家表示將依法提出誹謗、公然侮辱、恐嚇等多項罪名。警方依規定受理，全案詢後將黃女依涉3項罪嫌函送台北地方檢察署偵辦。警方藉此案例呼籲，民眾若遇勞資爭議應循勞政主管機關及合法程序處理，避免情緒性行為衍生糾紛，影響公共秩序並吃上刑責。

獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘　檢警提前發動拘搜驚險破局

獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資　海削千萬被捕

獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 5943 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
前女團成員「暴肥10公斤」　發狠瘦身...美成這樣太驚人
伊朗發行「1000萬」面額新鈔　換算只值7美元
記憶體群聯遭爆大咖入股！公司喊「長期評估」　股價跌半根
雙眼挖掉　命案現場「待人坑」傳說曝
「機鼻撞爛」近照曝光！　紐約機場關閉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

兒童節午安枕傳異味有坑洞！彰化市公所急送檢：若有毒全面回收

彰化公墓火警頻傳！連燒4天消防奔命　居民怒：肺都吸壞了

嘉義路口車禍！砂石車衝進玉米田「翹孤輪」　母女、夫妻4傷送醫

台64線3車追撞！「BMW、聯結車、拖吊車」連環撞　1駕駛送醫

農試所嚴正澄清：未在社群販售山竹　籲民眾嚴防詐騙

未注意限高4M　桃園貨櫃車闖不過涵洞直接「躺平」

清寒嬤遭3惡犬撕咬！200多處傷口見骨　彰化醫院伸援手

快訊／32歲男騎機車「硬闖總統府」　遭哨崗憲兵攔截壓制

爆紅「楊宗憲芭樂」遭冒名賣水果　枋寮警籲小心詐騙

快訊／中山女高退休師遭外甥刺死　兇嫌一審判無期！夫握遺照落淚

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

諷賴清德打臉罷團、綠委與卓榮泰　黃國昌：應以民進黨主席道歉

北市車禍

理賠談不攏！高雄「3長輩」組團衝保險公司　噴紅漆、砸蛋洩憤

兒童節午安枕傳異味有坑洞！彰化市公所急送檢：若有毒全面回收

彰化公墓火警頻傳！連燒4天消防奔命　居民怒：肺都吸壞了

嘉義路口車禍！砂石車衝進玉米田「翹孤輪」　母女、夫妻4傷送醫

台64線3車追撞！「BMW、聯結車、拖吊車」連環撞　1駕駛送醫

農試所嚴正澄清：未在社群販售山竹　籲民眾嚴防詐騙

未注意限高4M　桃園貨櫃車闖不過涵洞直接「躺平」

清寒嬤遭3惡犬撕咬！200多處傷口見骨　彰化醫院伸援手

快訊／32歲男騎機車「硬闖總統府」　遭哨崗憲兵攔截壓制

爆紅「楊宗憲芭樂」遭冒名賣水果　枋寮警籲小心詐騙

快訊／中山女高退休師遭外甥刺死　兇嫌一審判無期！夫握遺照落淚

AI自動化研究突破極限　AI大神Karpathy：已能超越人類判斷

東北虎進村「逛吃」由保險公司買單　村民與虎共存：習慣了

華航攜手Marc Jacobs推機上旅行包　3/28起布拉格航線亮相

清心福全推愚人節飲料「荔枝白」　拉拉褲杯套只送不賣

八點檔男星「男上女下」被正宮目睹！遭誤會激烈親密…真相曝光了

只用台灣產番茄！老牌番茄醬成分超單純　網狂讚：每個字都看得懂

兒童節午安枕傳異味有坑洞！彰化市公所急送檢：若有毒全面回收

伊朗發行「1000萬」面額新鈔　換算只值7美元

綠北市長人選再等等！黨中央邀立委議員討論　「讚鄭麗君是首選」　　

鹿晗關曉彤遭爆「因男方酗酒情變」！岳母怒逼分手　400天零互動露餡

台灣ONCE敲碗成功！　TWICE安可驚喜唱「TWICE頌」

社會熱門新聞

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

幫外甥出頭變挖眼虐殺！主嫌妻低調現身還原過程

「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

男雙眼遭挖空陳屍百果山　2主嫌羈押禁見

即／高雄雙屍案！情侶滿身血慘死

快訊／上班快改道！　國1「5車追撞」塞爆

50家業者好憂心！　解約恐賠20萬

砸店禮儀公司　8黑衣惡煞早上揮棒晚上到案

獨／嗆知名網紅「去吃屎」　顧問公司老闆慘了

獨／帥警被記「劣蹟」卡官司8年害慘他

即／內湖富二代當街持刀弒姨　一審判無期

男遭削臉挖眼棄屍「待人坑」　凶手殘暴動機曝　

百果山男屍雙眼遭挖空！高大成：只有3個理由

更多熱門

相關新聞

鳶嘴山登山引導繩又遭破壞　林保署報案揪黑手

鳶嘴山登山引導繩又遭破壞　林保署報案揪黑手

林業及自然保育署臺中分署於昨(20)日18時35分向臺中市政府警察局和平分局雪山派出所報案，指出有山友通報，位於鳶嘴山路線（27.3K支線）之多處攀爬輔助引導繩遭人為惡意破壞，怕山友生命遭受危害決定不忍了，要揪出這破壞黑手，避免有憾事發生。

疑不滿垃圾車開太慢　男逆向停車罵司機三字經

疑不滿垃圾車開太慢　男逆向停車罵司機三字經

車禍昏迷遭性侵！　29歲女醒來全身赤裸

車禍昏迷遭性侵！　29歲女醒來全身赤裸

名導柯一正「車庫被擋」暴走！　跳引擎蓋畫面曝光

名導柯一正「車庫被擋」暴走！　跳引擎蓋畫面曝光

色機師偷拍16空姐性愛畫面　影片全PO網　

色機師偷拍16空姐性愛畫面　影片全PO網　

關鍵字：

勞保糾紛勞資爭議北市大安雞蛋砸店警方調查

讀者迴響

熱門新聞

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

幫外甥出頭變挖眼虐殺！主嫌妻低調現身還原過程

「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖

不只核武石油！伊朗手上還有這王牌

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

伊朗外長不甩警告　川普一句話回應

賈斯汀醉駕被捕畫面首曝光！走直線狂晃喊「好難」

加油塞爆「駕駛說真實想法」　律師：突破我盲腸

美國務院發布全球警示

王韡蒨抗癌4年辭世　淋巴癌6大警訊一次看

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

今變天！　2波鋒面接力

更多

最夯影音

更多
子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ
余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面