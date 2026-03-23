便秘猝死是真的！醫：馬桶上「這個動作最危險」

▲醫師提醒，如果有心臟疾病，最好在無法順利解便時不要用力排便，尋求醫師幫助如使用軟便劑，以免發生猝死風險。（圖片為 AI 生成，經編輯審核）

記者劉邠如／台北報導

「上廁所用力竟可能猝死？」近期占星師莎莎分享家人疑似因排便過度用力驟逝的經驗，引發關注。對此，台安心臟內科暨心導管室主任林謂文醫師指出，民眾在馬桶上常見的「憋氣用力」動作，會使胸腔壓力上升、影響血液回流與心臟負荷；對於本身有心血管疾病者，可能因此誘發心律不整或心肌梗塞，嚴重時恐增加猝死風險。

林謂文指出，當人在便祕、用力排便時，腹腔與胸腔壓力會同時上升，「這時候會影響到心臟的收縮」，進而造成心臟負擔增加，甚至導致血流減少。對於本身患有心血管疾病、心律不整或心臟衰竭的患者而言，這樣的壓力變化，可能成為誘發危險的關鍵因素。

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他也提到，臨床上確實曾遇過因排便用力而發生意外的案例，因此醫師通常會建議心臟病患者避免過度用力，甚至會開立軟便劑，降低排便時的壓力風險。「如果本身有心臟疾病的患者，大便不順的話，不要用力去做排便的動作」，以免增加心臟負荷。

至於一般健康民眾是否需要擔心？林謂文說明，若心臟功能正常，單純因便祕而用力排便，大多是安全的，不必過度恐慌。不過他也提醒，若在排便過程中出現頭暈、胸悶、胸痛、呼吸困難或心悸等症狀，就必須提高警覺，「這一種都要去做檢查」。

此外，若家族中曾有人因不明原因猝死，可能與遺傳性心律不整相關，林謂文建議應進一步接受檢查。他指出，「如果整個家族有多人因為某些原因造成心臟驟停，其實整個家族都要接受檢查」，及早釐清風險。

在高風險族群方面，醫師提醒，中老年人、患有慢性疾病（如高血壓、糖尿病）或已被診斷為心血管疾病的患者，都屬於需要特別注意的族群。除了排便用力外，劇烈運動、憋氣、用力咳嗽等會增加胸腔壓力的行為，也可能對心臟造成負擔。

若民眾在如廁時出現頭暈或不適，林謂文建議應立即停止用力，先休息或坐下觀察症狀，若持續不適應儘速就醫。此外，平時應避免長期便祕，必要時可透過飲食調整或藥物輔助，降低風險。

林謂文強調，「有不舒服的時候應該要及早就醫」，不要輕忽身體發出的警訊，尤其是高風險族群，更應提高警覺，避免因日常生活中的小動作，釀成無法挽回的後果。