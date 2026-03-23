射水滅火爆炸！嘉義替代役男嚴重燒燙傷　消防局啟動關懷機制

▲水上公墓火警不明物遇水炸裂，嘉縣消防局長蔡建安代表縣長翁章梁進行慰問。（圖／嘉義縣消防局提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣水上鄉第18號公墓今（23）日凌晨傳出火警意外，消防人員在執行滅火任務時，疑因土坑內堆置之不明物質與水接觸後引發劇烈化學反應爆炸，導致現場3名第一線搶救人員閃避不及，慘遭火浪灼傷，目前均已送醫救治。嘉義縣消防局除第一時間安排醫療救治外，局長蔡建安強調，已立即啟動專案心理輔導與撫卹機制，確保受傷同仁在生理與心理上都能獲得最完整的支持。

嘉義縣消防局於凌晨2時47分接獲報案，立即出動6車12人前往水上公墓灌救。原以為是單純草木火警，不料於凌晨4時08分，消防人員針對土坑處灑水降溫時，坑內不明物質突發劇烈爆炸。現場三和分隊一名隊員頸部遭受2度燒燙傷，大埔分隊支援隊員手部2度燒燙傷；傷勢最重者為三和分隊一名替代役男，其臉部、頸部及雙手遭大面積2至3度燒燙傷。

受傷三人隨即被送往聖馬爾定醫院急救，其中受傷役男因傷勢嚴重，於清晨5時51分轉診至嘉義長庚醫院進行專業治療。嘉義縣長翁章梁對此高度重視，於上午10時50分由消防局長蔡建安及民政處同仁前往長庚醫院探視受傷役男，隨後蔡局長也代表縣長前往三和分隊慰問受傷同仁，表達誠摯關懷。

水上分局初步調查顯示，案發地點疑似為私人土地，現場有不明廢棄物燃燒。環保局人員已趕赴現場，惟因火勢持續，目前尚無法立即進入採驗。消防局強烈呼籲，民眾切勿隨意棄置廢棄物，若涉及化學物質或禁水性物質，遇火遇水極易引發不可預期的化學反應，嚴重威脅救災人員生命安全。

針對本次受傷的同仁與役男，嘉義縣消防局表示將全力協助治療與後續復原，除給予公傷假休養外，將由專人駐院協助，並提供心理諮商及傷病慰問金等資源，做為同仁最堅強的後盾。