陸行業內捲！大疆告影石竊取專利　6項爭議專利權已正式立案

▲大疆創新研發的無人機。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

同為大陸「新質生產力」重點企業的無人機龍頭企業大疆與影像設備產業龍頭影石近期出現專利爭議。據悉，大疆創新已向廣東深圳市中級人民法院提起訴訟，控訴影石創新有關6項專利權屬問題，還稱多名前核心研發人員參與其中，法院已正式立案，引起外界關注。

《澎湃新聞》報導，近日，大疆創新在廣東省深圳市中級人民法院正式起訴影石創新，涉及6項專利權屬爭議，多名前大疆核心研發人員被指參與。

▲位於深圳的大疆總部。（圖／路透社）

據了解，這是大疆首次在大陸提出專利權屬糾紛訴訟，大疆主張，影石創新所申請的相關專利為前員工離職一年內完成的發明，且與該離職員工在職期間的工作密切相關，應屬職務發明，專利申請權應歸大疆所有。

▲影石創新研發基地。（圖／CFP）

此次大疆提出的涉案專利，主要包括無人機飛行控制、結構設計及影像處理等該領域業內的關鍵技術。大疆內部人士透露，在涉及飛行控制與結構設計的兩項專利中，影石在大陸申請文件中將部分發明人標示為「請求不公佈姓名」，但在對應的國際專利申請中，則列出完整姓名，而被隱去姓名者為前大疆研發人員，且在職期間曾參與重要技術開發。

公開資訊顯示，總部位於深圳的大疆創新成立於2006年，主要產品包括無人機及手持影像設備；影石創新總部同樣位於深圳，為運動相機與全景相機等相關領域的龍頭企業。