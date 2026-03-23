嗆馬英九身邊有藍營「賊人」　鄭麗文：長期對國民黨造成傷害

▲國民黨主席鄭麗文諷刺，馬英九身邊的賊人想鬥沒用。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會日前大動作發布人事異動，前執行長蕭旭岑、前員工王光慈於2月底閃電離職，聲明當中還強調，未來兩人的言行均不代表基金會及馬英九本人立場，後續出現因「馬英九前重量級親信」回歸內鬥等各種揣測。國民黨主席鄭麗文今（23日）接受網紅歷史哥專訪表示，從政多年已經很習慣被自己人背刺，「這個事情其實是有人刻意的，當然，『始作俑者』是所謂藍營的人，是本來馬英九身邊的人，他本來就是長期對國民黨造成很多無法回復的傷害，這是他慣用的風格。」

鄭麗文說，「這個人」過去也一直做很多這樣的事情，所以才會說嘛！已經在政壇這麼久了，被自己人背刺的經驗太多了呵呵！大家都很熟悉，哪些人是長期會固定做什麼樣的事情，而自己今天是國民黨主席，當然是要保護藍營，蕭旭岑很顧全大局，希望這件事能早日落幕。

鄭麗文強調，蕭旭岑沒有犯錯，自己當然力挺到底，不會讓「賊人或有心人士得逞」，對於這種小人步不可能中計、自亂陣腳。她說，當大家發現中央黨部鐵板一塊，久而久之就會看清楚，因為黨主席有擔當，抗壓力比大家想像的更大，外界都在測試，最後反而那些人會露出馬腳，那些人在鬥這種心思。這些招數對國民黨沒用，只會讓黨內更團結。

鄭麗文肯定，像蕭旭岑這種好人手很難找，現在可以正大光明、真心百分之百投入黨務工作，對她黨主席來說是好消息。

