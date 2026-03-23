百果山命案現場「待人坑」傳說曝　民俗專家揭凶手削臉挖眼動機

▲湯男遭毀容棄屍。（圖／翻攝自網路）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林百果山驚傳駭人聽聞的虐殺命案，一名湯姓男子遭人挖眼、削臉，死狀悽慘。令人不寒而慄的是，命案現場就位於彰投交界、俗稱「殺人坑」的「待人坑」附近。這個早年因刑場傳說而蒙上神祕色彩的地方，如今再傳殘暴命案，民俗專家更指出，凶手刻意毀容、挖眼的行徑，背後可能隱藏著不可告人的宗教禁忌動機。

▲民俗大師廖大乙說明。（圖／廖大乙提供）

命案現場 巧合「殺人坑」

這起命案發生在員林百果山知名的登山步道附近，當地人稱之為「待人坑」。這條步道原是昔日先民往返員林、草屯、南投的「挑鹽古道」，但地方有2種傳說，相傳早年是妻子等候丈夫歸來之處；另一說則是日治時期行刑場，原名為「殺人坑」，因名稱不雅才改為諧音的「待人坑」。如今發生如此殘忍的命案，讓這個充滿歷史傳說的地方，更添幾分詭異氛圍。

警方獲報後在24小時內迅速逮捕4名嫌犯，包括張姓主嫌與吳姓妻子、被害人黃男及另一名吳姓男子，全案依殺人罪嫌移送彰化地檢署偵辦。檢方複訊後，認為張男及吳男涉嫌重大，已向法院聲請羈押禁見獲准，其餘黃男及吳女各以3萬元交保。究竟是誰動手挖眼、割臉，兩名主嫌到案後仍三緘其口，檢察官將於明天解剖，進一步釐清湯姓死者的確切死因與完整案情。

▲警方上山加強巡邏。（圖／記者唐詠絮翻攝）

挖眼削臉 為封鎖冤魂

針對凶手將死者雙眼挖出、臉皮幾乎削爛的殘忍手法，民俗大師廖大乙提出看法。他指出，人有「三魂」，分別為靈魂、覺魂與生魂。在民俗觀點中，若往生者遭殺害後又被毀容、甚至挖去雙眼，代表行凶者可能懂宗教禁忌，刻意為之。

廖大乙解釋，「眼睛為靈魂之窗」，凶手企圖透過破壞面容與雙眼，封鎖往生者的視線，讓冤魂無法認出凶手，從而躲避陰間的報應與索命。這樣的行徑，顯示凶手可能試圖藉此規避靈界的追查。

▲湯男遭毀容棄屍現場留下3柱香。（圖／記者唐詠絮翻攝）

舉頭三尺有神明

儘管手段兇殘，但廖大乙指出，所謂「舉頭三尺有神明」，讓死者曝屍在光天化日之下便是「見天」。天有天理，冥冥之中自有代天巡狩的靈界力量，會循跡追蹤，將隱匿的凶手緝捕歸案。

廖大乙強調，從民俗角度來看，犯下此類惡行的人，即便一時逃過法律制裁，身體也容易染上「無名病」，或遭遇不明意外。天網恢恢，歹徒終將為自己的行為付出代價。