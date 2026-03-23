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批政府用錯解方　時力：拿掉少子化假面具！開放幫傭幫不到多數家庭

▲▼時代力量偕同台灣基進、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟，於立法院群賢樓前召開「看得到、用不起：開放外籍家庭幫傭，幫不到多數家庭」記者會。（圖／時代力量提供）

▲「看得到、用不起：開放外籍家庭幫傭，幫不到多數家庭」記者會。（圖／時代力量提供）

記者詹詠淇／台北報導

時代力量今（23日）偕同台灣基進、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟，於立法院群賢樓前召開「看得到、用不起：開放外籍家庭幫傭，幫不到多數家庭」記者會。時代力量黨主席王婉諭指出，行政院放寬外籍家庭幫傭申請門檻，本質上是一項家務勞動市場的開放政策，絕對不是「少子化對策」。她批評政府從一開始就沒有對人民說實話，硬把「提振生育率」的招牌掛在一個多數家庭根本用不起的政策上。

王婉諭表示，她過去就是符合資格、也申請過家庭幫傭的媽媽，深知有人分擔家務確實能減輕負擔。台灣的家事與家庭支持勞動長期供給不足、成本偏高，最後往往由女性無償承擔，政府本來就該面對。但行政院長宣稱政策是為了「提振生育率」，勞動部長卻馬上改口說「這不是主要目標」，政策核心目標到底是什麼，政府根本說不清楚。

王婉諭攤開國際數據指出，香港有36.8萬名外傭，生育率僅0.73；新加坡有30.1萬名外傭，生育率0.97，引進再多外傭都沒有帶來生育率提升。托育聯盟民調也顯示，「開放外籍幫傭」在女性最需要的育兒政策中排名最後，僅18.4% 支持。王婉諭強調，行政院宣稱「144萬戶受惠」，但有資格不等於請得起，每月將近3萬元的費用對多數雙薪家庭是沉重負擔，如果政府沒有做過所得分析配套，「144萬戶」就只是行銷話術。

王婉諭進一步批評，政府為了硬掛上「少子化對策」的招牌，把放寬條件綁在「12歲以下子女」，排除了家中有高齡長輩需要照料、卻未達失能申請看護標準的「三明治世代」。

王婉諭呼籲政府拿掉少子化的假面具做好三件事，第一，檢討「12歲以下」的限制，讓有家務分擔需求的家庭（包含照顧長輩者）都能適用；第二，做好移工權益保障，給家務幫手最起碼的勞動條件與申訴機制；第三，提出完整的衝擊評估，對本國勞工的影響及政府後續查核管理量能都要交代清楚。

小民參政歐巴桑聯盟台北市中山大同議員參選人李惠暄以職業媽媽身分指出，對月支出還有能力多負擔2.6萬到3萬元的家庭，這也許是一個選項，但多數沒有這個經濟能力、也沒有更多假可以請的家長，面對的是一個看得到、用不起的政策。

李惠暄批評，政府提出的解方不是補強公共托育，而是告訴家庭自己花錢找人解決，等於把國家該承擔的托育責任再次推回家庭身上。她呼籲政府加速增設公托、縮短排隊時間、提升托嬰中心品質、完善保母媒合制度，並落實有薪家庭照顧假，讓多數家庭真正接得到支持。

台灣綠黨新北市新莊區議員參選人甘崇緯指出，外籍家庭幫傭依法是「家事服務人員」，負責打掃洗衣煮飯，不具備托育專業。但現實中，當家長上班不在家、孩子就在身邊，幾乎不可能完全不讓幫傭接觸孩子。他強調，台灣的本土保母需接受126小時訓練並通過考試，但即將進入家庭的移工僅有8小時講習，內容多為法規。甘崇緯警告，依現行規定，若將外傭當保母使用，家長最重可被罰15萬元甚至取消聘僱資格，孩子若發生意外，法律責任也在家長身上。政府開放制度卻沒有處理風險，最後受影響的是孩子的安全。

台灣基進台北市松山信義議員參選人鄧樂強質疑政策的決策程序完全顛倒。行政院性平委員已多次明確要求，在開放前須完成就業市場影響、性別角色變化及移工人權保障三項評估，但行政院卻先拍板政策、再說「參酌意見」，甚至表示要等定案後才啟動性平評估。鄧樂強批評，如果政策已經決定，評估就只是形式。

鄧樂強指出，此政策至少帶來三項風險：衝擊到府保母、安親人員、教保人員等高度女性化職業的就業市場；把台灣女性承擔的照顧勞動轉嫁到外籍女性身上，性別不平等沒有被解決、只是被轉移；以及大量家庭移工進入私人家庭後的勞動保障與申訴機制是否準備好。

台灣基進台北市南港內湖議員參選人吳欣岱則以女醫師的親身經歷呼籲，對一個家庭來說，真正重要的不是家事能不能外包，而是在孩子需要的時候，爸爸媽媽都在。她指出，台灣的職場沒有給父母任何兼顧家庭的空間，選擇了工作就得犧牲陪伴，「無法陪孩子長大、錯過每一個喜怒哀樂的遺憾」是許多家長心裡最深的痛。呼籲政府落實有薪家庭照顧假、建立友善育兒的職場制度，讓「陪伴孩子」不再是一種奢侈。

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